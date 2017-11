Destaca PRI fortalecimiento de estructuras y decisiones

Monterrey

Entre las expectativas del PRI en el inicio del año electoral, rumbo al 2018, destaca el fortalecimiento de sus estructuras y decisiones muy inteligentes y convincentes, aseguró Pedro Pablo Treviño, líder estatal de ese instituto político.

Sostuvo que el PRI de esta entidad, aportará su cuota en los próximos comicios para ganar la Presidencia de la República, para que sin improvisaciones y ocurrencias siga avanzando nuestro país y Nuevo León.

"El equipo de priistas que conducimos el partido estamos elaborando un plan de trabajo integral que pondremos a consideración del comité ejecutivo nacional", advirtió.

En ese plan estratégico que generará unidad, agregó el líder priista, se dará prioridad a recorrer toda la entidad nuevoleonesa, a escuchar a la población y de ahí elaborar la mejor propuesta.

Además del triunfo en la Presidencia de la República, que dijo con mucha seguridad que van a lograr, se irá por las senadurías, diputaciones federales y alcaldías, precisó Pedro Pablo Treviño.

El dirigente del partido tricolor aseveró que en ese sentido, además de mucho trabajo, al partido le queda cercanía con la población para poder volver a ganar las elecciones.

"Nuestro partido es un instituto político que se renueva, ya lo vimos en la reciente Asamblea Nacional; el PRI sabe escuchar a la ciudadanía y en ese sentido hico eco de la propuesta de los jóvenes que fue incluyéndolos en las diversas candidaturas", apuntó.

Agregó que el partido tricolor escuchó la demanda de las mujeres con relación a la paridad de género.

"La oferta que se plantea a la comunidad es la que nos permitirá y de eso no tengo la menor duda que saldremos victoriosos en el proceso de 2018", concluyó.

"PRI recuperará gubernatura"

Al pronosticar con optimismo que el PRI espera en las próximas elecciones un resultado de "carro completo", Lorena Martínez Rodríguez, dirigente Nacional del Movimiento Territorial, advirtió que el triunfo en el 2018 será indispensable para recuperar la gubernatura.

"Si en el 2018 no salimos vigorosos y triunfantes, se dificultará que el PRI vuelva a la gubernatura, de manera que es de vital importancia y trascendencia el proceso electoral del año entrante", puntualizó.

La dirigente Nacional del Movimiento Territorial encabezó junto al líder priista en la entidad, Pedro Pablo Treviño, la ceremonia en la que rindió protesta la dirigente del M. T en Nuevo León, Patricia Salazar Marroquín, en la sede del tricolor.

"No podemos ni debemos dejar la gubernatura más tiempo en manos de improvisados y no debería permanecer ni un año más en manos de quien no sabe qué hacer con el poder, que creen que arribar al poder es llegar a sentarse y aplicar cualquier ocurrencia que se les ocurre(sic)", subrayó.

Agregó la ex alcaldesa de Aguascalientes que gobernar no es fácil: "Los que hemos tenido esa oportunidad sabemos muy bien lo difícil que es resolver los problemas cotidianos de la gente".

Dijo que si algo difícil enfrentan los políticos de ambos sexos es pasar de las ideas a los hechos traducir en realidad los buenos deseos de los ciudadanos.

En síntesis, si el PRI logra en el 2018 carro completo, o sea ganar las 51 alcaldías, las 26 diputaciones locales y 12 federales, se le facilitará recuperar Nuevo León en el 2021, por segunda ocasión.

En el evento, estuvo también el ex gobernador Sócrates Rizzo, quien al ocupar ese cargo nació en el PRI el Movimiento Territorial, que fue una propuesta desde que dirigió el partido en el ámbito nacional, Luis Donaldo Colosio.