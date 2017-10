Frente Opositor es como el agua y aceite: Némer Álvarez

Toluca

Para el Partido Revolucionario Institucional el llamado Frente Opositor es simplemente una expectativa a la cual le falta mucho para concretarse, por lo cual no les preocupa, sobre todo cuando ven pocas posibilidades de acuerdo entre dos fuerzas políticas "tan contrarias", indicó el líder de PRI mexiquense, Ernesto Nemer Álvarez.

Tampoco le temen a Morena, aunque reconocen que es una fuerza que ha crecido de manera significativa en la entidad, sobre todo en la pasada elección estatal, aunque cada proceso es distinto y ahora la competencia será local, impactada por lo que suceda a nivel federal. "Sin duda es una fuerza política importante pero cada elección es distinta".

En entrevista enfatizó que cada municipio y distrito se componen de manera diferente y las cosas ni siquiera van a ser iguales a la elección de hace tres años porque en esta ocasión coincide con una nacional.

Al PRI no le preocupa esto, añadió, le ocupa trabajar todos los días, convencer a la ciudadanía, construir las mejores alianzas, demostrar que son un buen gobierno. Sobre el Frente Opositor consideró que hoy simplemente es una expectativa; no hay una formalidad todavía.

"No sé si se vayan a poner de acuerdo o no, están en las primeras pláticas; el método y candidato no lo veo tan cercano. Habrá que esperar. "Cuando hay dos fuerzas políticas tan contrarias como es la derecha y la izquierda está muy difícil encontrar puntos de convergencia; pareciera el agua y aceite.

El partido saldrá adelante, construyendo todos los días un buen gobierno, una buena alianza, haciendo un buen trabajo de partido y eso es lo que la ciudadanía quiere, darle certeza, seguridad que es la mejor opción política para ganar una elección y en consecuencia tener buenas administraciones y buenos legisladores, remarcó.

Al PRI, al igual que sus aliados, en su momento estarán buscando las mejores mujeres y los mejores hombres que tengan una vida personal intachable así como profesional eficaz para que puedan encabezar los esfuerzos de la coalición.

Por eso, indicó, pondrán el mismo empeño en el municipio más pequeño de la entidad que en la presidencial o de senador, porque no hay contienda menor, ni fácil y es claro que a veces no se ganan algunos territorios pero al final dan el triunfo, pues se colocan en una posición y dan un margen de votos.

