PRI dejó de tener cercanía con la ciudadanía: Perusquía

Alejandro Reyes

Tras la consulta a la militancia priista, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del estado, María Luisa Pérez Perusquía, reconoció que el partido dejó de tener cercanía con la ciudadanía y apuntó que se están pagando las consecuencias.

“Hay cosas que dejamos de hacer, hay cosas que desatendimos, entonces por supuesto que eso tiene costos y los estamos pagando”, sostuvo.

Respecto a qué está sucediendo al interior del PRI cuando en dos dirigencias estatales perdieron una gran cantidad de municipios y dejaron de ser mayoría en el Congreso del estado, Pérez Perusquía reiteró que se tiene que aceptar que hay cosas que se dejaron de hacer al interior del partido

“Se descuidó la cercanía con la ciudadanía, seguramente también en la elección de quienes nos han representado o nos representaron en cualquiera de los espacios de representación que tiene el partido, no contaron en algunas ocasiones con el respaldo de la propia militancia y al no sentirse la militancia representada evidentemente hubo una sensación de no representación con las consecuencias que conocemos”, aseveró.

Sobre qué deberá hacer ahora el partido camino al siguiente proceso electoral, en el que se renovarán los 84 Ayuntamientos, enfatizó que el partido debe democratizar sus procesos. “Garantizar la atención a la militancia y por su puesto redoblar los esfuerzos para estar cerca de la ciudadanía”, dijo.

Señaló el principal hallazgo de la consulta a la militancia priista es la necesidad de la militancia de ser considerada y tomada en cuenta; además mencionó que el principal reto del Revolucionario Institucional ahora en adelante es la democratización de sus procesos internos.

Finalmente, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional insistió que se debe garantizar la cercanía con la ciudadanía, “eso es lo que ha caracterizado al PRI desde su nacimiento, la cercanía con las personas, el estar acompañando los procesos, la solución de las necesidades de la gente”.

