Cuestiona PRI plazo para norma ambiental

Monterrey

Ante el anuncio del Gobierno del Estado de que la Norma Ambiental Estatal de Emergencia que tenía vigencia el 19 de abril, y que será ampliada por seis meses más, la bancada del PRI en el Congreso alertó que pudiera tratarse de un engaño, y que en realidad están otorgando un plazo para que las pedreras se regularicen.

El legislador tricolor, Héctor García, declaró que cuando acudió el gobernador Jaime Rodríguez ante el Congreso prometió cerrar las pedreras, pero que al cabo de unos días las volvieron a abrir, y que posteriormente se les dio de plazo hasta este mes para regularizarse y no contaminar, y que duda que cumplan, no sólo en este mes, sino en seis meses más de aplicación de la norma.

"Me parece que nació de un engaño esa situación, recordemos que en una de las ocasiones que acudió el gobernador del Estado al Congreso prometió el cierre de las pedreras, habría que preguntarse por qué prometió el cerrar unos cuántos días y luego las volvieron a abrir, y segundo, yo creo que ese es un tema que urge, así como todo lo que tiene que ver con lo ambiental, porque si bien son empresas que cerrarlas causaría un daño inmediato a la gente porque ellos producen arena, blocks, todos los materiales para construcción.

"Creo que no puede ser por plazos, yo estoy seguro que ni en los seis meses van a cumplir, debiesen ya de estar tomando medidas para paulatinamente reubicar a esas pedreras, buscar medidas para que no siga siendo la contaminación que generan, pero la verdad es que parece que desde un inicio fue un engaño el haber prometido cerrarlas y darnos cuenta hoy que no solamente no se han cerrado, sino que siguen ampliando el plazo para hacerlo", explicó.

MILENIO Monterrey publicó que debido a que no han bajado los niveles de contaminación, la Norma Ambiental Estatal de Emergencia, que originalmente tenía vigencia hasta el 19 de abril, permanecerá por seis meses más, y se buscará hacerla más estricta, al menos así lo anunció el secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Roberto Russildi.

"Me parece muy extraño lo que pasa en el tema de las pedreras, si al principio se ha dicho cerrarlas, luego las cierran dos o tres días, luego las vuelven a abrir y hoy anuncian la aplicación de una norma, darle todavía más prórroga, entonces me parece que no se están haciendo las cosas de forma seria, algo hay detrás de este tema que no se están tomando decisiones adecuadas, debe de ser aplicar esa norma en las pedreras, porque es una de las empresas más contaminantes que existe, eso la gente de Santa Catarina, de García y del propio Coahuila saben, porque generan miles y miles de particulas de polvo que obviamente afectan la salud y el Gobierno se ha visto lento", dijo.

Por su parte, Marcelo Martínez, diputado del PAN, comentó que tiene entendido que la prórroga es por seis meses para la aplicación de la norma, y no que se le estén dando seis meses más a las pedreras para adquirir el equipo necesario para no contaminar, por lo que al cumplirse el 21 de abril, fecha que les dieron para ello, deberán haber cumplido y de no ser así, los deberán cancelar.

"Ya lo estuve checando y por lo que he entendido no es una prórroga, le están dando seis meses más de licencia a la ley, no le están dando seis meses más de prórroga a los pedreros para cumplir, si el gobierno tiene palabra y cumple, a los que no hayan cumplido para este 21 de abril los tiene que cancelar, el tema de los seis meses es para que la norma esté vigente, la están prorrogando seis meses más, porque es una norma que tiene vigencia de seis meses, eso no quiere decir que les estén dando seis meses a los pedreros para ponerse al corriente", declaró.