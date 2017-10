Prevé NL más motines por falta de instalaciones

Monterrey

El problema de los penales de Nuevo León no se va arreglar mientras no se tengan instalaciones nuevas, necesarias y dignas, por lo que siempre estará sujeto a que haya más motines, reconoció el Gobierno del Estado.

En entrevista en Palacio de Gobierno, Aldo Fasci Zuazua, vocero de Seguridad y director del Centro de Información para la Seguridad del Estado, Evaluación y Confianza (CISEC), admitió también que son situaciones que se salieron de control dentro del Centro Penitenciario y de Readaptación de Cadereyta, situación que nunca han negado.

“El fondo no se va arreglar mientras que no tengamos nueva infraestructura, siempre estaremos sujetos a que haya más eventos, mientras no tengamos infraestructura necesaria y digna para poder tener este tipo de internos en los centros penitenciarios”, indicó.

Fasci Zuazua afirmó que el Gobierno del Estado ha implementado acciones como lo establece “el librito” tal como los cambio de directores de los penales, y del comisario del Sistema Penitenciario, además de refuerzos policiales ante la falta de custodios y los traslados de reos del fuero federal.

Sin embargo, si no se cristalizan los nuevos proyectos o nuevas instalaciones donde se requieren 900 millones de pesos, los eventos se repetirán.

“Sin la construcción toda la crítica no sirve, la solución es la construcción de nuevas salas, tenemos que tener claro, esto se va a repetir y repetir hagamos lo que hagamos; en el Sistema Penitenciario hay 5 mil (reos) y si metemos a 2 mil policías al Sistema Penitenciario, vamos a descuidar al resto la ciudad.

“Sabemos que es un tema jugoso políticamente que estén criticando una situación que se ha salido de control, nunca hemos dicho que no se haya salido de control, pero en los penales así es, no hay la infraestructura, este es un cáncer y hay que operar, necesitamos a los médicos especializados para operar, por darles un ejemplo”, comparó el funcionario.

Fasci Zuazua indicó que hasta el momento los tres centros de readaptación se encuentran en orden y que realizaron operativos en los penales de Apodaca y Topo Chico para evitar que se registren otros disturbios.

“No podemos estar cambiando los penales por la moda del crimen organizado”, dijo.