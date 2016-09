PAN buscará presupuesto austero y realista en 2017

Ciudad de México

El contexto económico exige un presupuesto “austero, realista, eficiente y sensible” con las familias mexicanas, y ante un escenario de ingobernabilidad en varios frentes, la sociedad mexicana requiere certidumbre y claridad, por lo que “velaremos en este paquete económico, para generar confianza y tranquilidad a los inversionistas y empresarios que le apuestan a México”, dijo el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Fernando Herrera.

En conferencia de prensa, el legislador dijo que su bancada revisará con “responsabilidad” el paquete económico 2017, que este jueves entregará el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, a la Cámara de Diputados.

Acompañado por los senadores Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle y Héctor Larios, el líder de los senadores panistas presentó las líneas de acción en las que trabajará el Grupo Parlamentario.

Mencionó que se revisará que los parámetros contenidos en los Criterios Generales de Política Económica, sean realistas: “No permitiremos cuentas alegres y electoreras” a la hora de pronosticar el crecimiento económico, el tipo de cambio, la inflación, la tasa de interés, el precio del petróleo y la plataforma de exportación. Tampoco avalaremos predicciones de ingresos alejadas de la realidad”.

Además, dijo, “exigiremos terminar con el sobre-endeudamiento irresponsable del país. En lo que va de esta administración, la deuda se ha incrementado en 12 puntos porcentuales del PIB”.

Asimismo, comentó que se impulsará una reducción del gasto público, con un piso de por lo menos 300 mil millones de pesos y no permitirán simulaciones de reducción, como ha ocurrido en el pasado, protegiendo, en todo momento, presupuestos sensibles, como el destinado a la salud.

También, vigilarán que las asignaciones presupuestales sean a partir de resultados para garantizar eficiencia en el gasto y acotar espacios de corrupción y opacidad.

Además protegerán el poder adquisitivo de las familias mexicanas; “no permitiremos la creación de nuevos impuestos. No permitiremos que se incrementen la tasa de los impuestos vigentes. Responsablemente, buscaremos reducir la carga impositiva de los combustibles. Promoveremos medidas para aumentar el ahorro de largo de plazo en las familias mexicanas”.

El senador Herrera insistirá en la revisión del régimen tributario de los pequeños contribuyentes, con medidas claras acordes a sus actividades económicas y poder adquisitivo.

Por su parte, la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados, propuso un modelo económico basado en la reducción de impuestos por ello el coordinador de la bancada, Marko Cortés llamó al PRI y aliados a abrir un diálogo que repare las finanzas del país pues aseveró, “No queremos construir desde las cenizas”.

En conferencia de prensa, el panista aseguró que a su bancada no le interesa tener un gobierno federal débil por ello apuestan a que en los dos años que restan de la administración del presidente, Enrique Peña Nieto, se corrija el rumbo.



Aseveró que cuando regrese la presidencia al PAN (en dos años): “No queremos como diría Carlos Castillo Peraza, construir desde las cenizas, no tenemos esa vocación de arqueólogos, no queremos comenzar desde cero”.



Detalló que su propuesta se basa principalmente:”En un modelo en el que se bajen los impuestos para que se produzca más, se genere riqueza, trabajo y el gobierno recaude más”.







OVM