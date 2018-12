El presupuesto no resultará afectado tras crisis electoral

Elena Domínguez

El diputado federal por el Partido Nueva Alianza (Panal), Guillermo Aréchiga Santamaría, manifestó que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2019 no se establecen bajas a las partidas, por lo que los recursos para el estado de Puebla serán mayores a los de este año.



“Vale la pena anticipar que no hay sorpresas en el tema presupuestal, de manera general para todo el país podemos estar tranquilos en razón de lo que ingresa y lo que se va a gastar; y para Puebla, lo que señalamos es que el presupuesto no se va a ver de ninguna manera afectado, Puebla siendo el cuarto estado más pobre de la República requiere de equidad. El presupuesto con el que vamos a salir, va ser en términos reales por encima de lo que se ha recibido en los últimos años”, comentó.



Aréchiga aseguró que una vez que inicie el análisis en las Comisiones el próximo lunes, se buscará que en términos reales el presupuesto para Puebla sea mayor de lo que ha sido en años anteriores; asimismo, comentó que los diputados federales serán vigilantes del destino de los recursos para que éste sea apegado a la ley.



En entrevista previa a la asamblea de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el diputado federal expuso que los legisladores estarán abiertos a recibir a la gobernadora, Martha Erika Alonso, siempre que se trate de acciones a favor del estado de Puebla, pues aunque no estén de acuerdo con el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) sobre la gubernatura, existe un compromiso de los legisladores para trabajar por la entidad.



“No se trata de castigar a los poblanos, sino de vigilar que este gobierno se rija bajo los principios de racionalidad, honestidad y transparencia; lo que se acabó son los cheques en blanco y puedan hacer lo que se les pegue la gana con el dinero, eso se acabó y vamos a estar vigilantes para que no suceda”, expuso Aréchiga.



Asimismo, el legislador federal agregó que no acudirá a las fiestas a las que lo invite el gobierno del estado, sin embargo, está dispuesto a trabajar y revisar planes para Puebla siempre y cuando sea transparente, claro y con una agenda pública, para beneficio de los ciudadanos.



“Esto no significa que estemos aceptando la resolución del Tribunal bajo protesta; no estamos de acuerdo pero es la última instancia. Queremos vivir en un Estado de Derecho y tenemos que hacer lo que a todos los mexicanos nos conviene, pero vamos a estar pendientes y atentos, que le quede claro al gobierno del estado, que no lo tome como un cheque en blanco porque no se va a aceptar”, indicó.



ARP