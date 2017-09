Pide PRI a CEE propuesta austera de presupuesto

Monterrey

Tras considerar positivo que el presidente de la Comisión Estatal Electoral (CEE), Mario Alberto Garza, anunciara que reorganizará el año electoral para arrancar en noviembre como definió la Suprema Corte, el coordinador de la bancada del PRI, Marco González, comentó que el funcionario electoral debe de asimilar la realidad y plantear una propuesta austera de presupuesto para el 2018.

TE RECOMENDAMOS: Piden que presidente de la CEE renuncie

El legislador dijo que habrá cambios drásticos en cuanto al financiamiento público a los partidos, y la CEE también se deberá sujetar a esa política.

“El proceso electoral inicia en noviembre y que bueno que el presidente Mario Alberto Garza ya asimiló que el Congreso tenía la versión correcta de la ley y que redujimos el presupuesto este año porque la versión que él tenía es que iba a iniciar en octubre y quería hacer solicitud de recursos, qué bueno que se los bajamos a la mitad, y esto abre pie para que nos sentemos a negociar el paquete fiscal con la Comisión Estatal Electoral.

“El presidente debe ya asimilar la realidad, hacer una propuesta austera qué va a ser a favor para que pueda reducir el presupuesto, aunque sea año electoral, pero tiene que asimilar que va a haber cambios drásticos como el financiamiento público a partidos y que la sociedad no va a soportar tener un organismo caro que en su momento no da buenos resultados y que el presidente ha mostrado no ser una persona neutral y que ha estado siempre favoreciendo a intereses del Gobierno del Estado”, explicó.

Al respecto el coordinador de la bancada del PAN, Arturo Salinas, señaló que efectivamente, como mencionó el secretario general de Gobierno, el Estado no intervino en la impugnación que se presentó ante la Suprema Corte, ya que por carecer de buenos abogados, no supieron ni cómo presentarle y se la desecharon.

“Por eso pierden los juicios, necesitan estudiar derecho, no hay que tomar las declaraciones de diputados como Samuel que usualmente les gusta dar noticias que siempre resultan falsas o contrarias a la verdad, el dictamen y el proceso legislativo fue validado, es lo que acaban de validar precisamente en la Corte, no en una reunión de amigos o en el café como quisiera Manuel González que hubiera pasado”, dijo.

Que gobernador acuda a Congreso

Las bancadas del PRI y del PAN insistieron en que el gobernador Jaime Rodríguez debe de considerar acudir a rendir su Segundo Informe de Gobierno ante los legisladores en el Congreso del Estado.

Sin embargo también reiteraron que tienen derecho a establecer una crítica, y si no le gusta, que no vaya al Congreso.

“No le vamos a poner un cuatro como él dice, somos personas maduras gobernador, la bancada del PRI incluso está proponiendo que él venga a hablar de lo positivo del Gobierno, que ha sido poco, pero ha habido cosas buenas y a hablar de las áreas de oportunidad”, declaró Marco González.

“A Jaime no le gusta que lo critiquen y de verdad, nuestra intención no es criticarlo, no queremos estar viendo siempre lo malo de su gobierno, pero no podemos andar siempre con los ojos cerrados. Si él no quiere ser criticado, que no venga. Podría ser un acto republicano, pero no quiere que lo sea, no quiere venir a escuchar críticas, quiere escuchar alabanzas”, dijo Arturo Salinas.