Investigadora pide garantizar derecho al voto de personas procesadas

Ciudad de México

Corina Giacomello, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), planteó que el Estado debe permitir votar las personas que aún no han sido declaradas culpables en un juicio y se encuentran recluidas en algún penal del país.

“No podemos suspender derechos nada más porque sí, de manera tajante, contundente, igual para todos, porque las personas procesadas gozan del principio de presunción de inocencia; entonces limitarles un derecho, suspenderles un derecho, cuando ni siquiera se les ha todavía demostrado que son culpables, es una afectación a sus derechos humanos”, afirmó.

En su participación en el programa Justicia Electoral a la Semana, transmitido por el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Corina Giacomello sostuvo que el respeto al ejercicio del voto de las personas que se encuentran en proceso penal y privadas de su libertad, puede considerarse como uno de los elementos para la reinserción social de esta población, en tanto concluye su juicio.

Aseguró que el derecho a votar permitiría sembrar el sentido de pertenencia, cívico y ético de las personas que enfrentan una situación legal y que para hacer factible el sufragio, podría considerarse la posibilidad de que se implementaran modalidades no presenciales como el voto electrónico o por correo, como se ha implementado en España, Uruguay y Argentina.

“No es aceptable el argumento de que el Estado no tiene la capacidad para llevar ese derecho a los centros penitenciarios y es preocupante porque también se podría justificar que no tiene la capacidad de llevar el ejercicio del derecho a la salud, a la educación, no podemos pasar por alto esos argumentos”, aseveró la investigadora del Inacipe.

La especialista dijo que el Poder Legislativo debe reformar el artículo 38 constitucional y las leyes secundarias para garantizar el derecho a votar de todas las personas procesadas, ya que es fundamental reconocer ese derecho desde la Constitución Política, a fin de que puedan instalarse las casillas y urnas en los centros penitenciarios.

