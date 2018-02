Aun presa, Gordillo vela por la estabilidad, dice su nieto

México

René Fujiwara, nieto de la ex lideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, afirmó que el “gobierno no termina de entender” que, “aun como prisionera política” desde hace cinco años, “ella no ha dejado de velar por la estabilidad de la nación y el Estado”.

En un mensaje que difundió en Facebook, Fujiwara puntualizó: “Quiero que quede absolutamente claro que la razón por la que hoy el gobierno retoma una política de acoso hacia mi abuela no es porque ella sea un peligro para México, sino porque públicamente yo he declarado mi apoyo por Andrés Manuel López Obrador.

“Porque la marioneta que dejaron frente al #SNTE se les anda tambaleando. Esas son las dos razones por las que hoy están nuevamente dispuestos a violar los derechos humanos de una mujer mayor, es patético”.

El ex diputado por el Panal, arremetió contra Juan Díaz de la Torre, dirigente del SNTE, y señaló: “Les resulta tan inservible la marioneta que pusieron al frente del sindicato; que hoy el gobierno ve en Elba Esther un riesgo para la paz y seguridad del Estado”.

Una vez más, como familia, agregó: “Nos tocará pagar por su incapacidad de hacer funcional un sindicato que les urgía someter. Ya no tenemos miedo, y estamos cansados de tanto abuso. ¡Viva Andrés Manuel! ¡Viva el magisterio nacional! ¡Vivan las maestras y maestros de México!#JuntosHaremosHistoria”.

Y concluyó su mensaje:

“Ahí estás, dándonos libertad a manos llenas.

Queremos que sepas

que nuestras alas

tienen en cada pluma

la marca de tus rejas

Que desde tu celda

liberas y excarcelas

a tanto corazón anclado en la tibieza”.

El pasado miércoles un juez restringió las visitas y llamadas telefónicas de Gordillo, porque la PGR argumentó que aún tiene influencia moral y puede “desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano”.