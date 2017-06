Preparan propuesta para nivel mínimo de la presa de La Boca

Monterrey

Tras sostener una mesa de trabajo en el Congreso local autoridades legislativas, municipales, federales, estatales, y empresarios de Santiago anunciaron que en dos semanas, firmarán un convenio para fijar un nivel de cantidad de agua de la presa La Boca, que no sea menor al 75 por ciento de la capacidad.

En la mesa de diálogo, la cual fue presidida por Jaime Elizondo, quien representa a vecinos y empresarios de la zona, se informó que además se analizará el proyecto turístico que plantea el Gobierno Estatal para ese lugar, aunque se dijo que tendrá que tomarse en cuenta a los habitantes.

Marco Antonio González, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, comentó en el acto que al poner por ley un mínimo de agua en el embalse, evitará en un futuro estar pasando por este problema y estar a la voluntad de cada administración.

"Pudimos llegar a acuerdos concretos de ver la posibilidad de un nivel mínimo de agua que tenga la presa La Boca, de acuerdo a la temporada. Exploramos la posibilidad de reformar el marco legislativo para poder poner por ley cuales podrían ser los mínimos (de agua en presa La Boca), quedamos Gerardo (Garza, director de Agua y Drenaje) y yo, poner a los abogados, tanto del Congreso como de Agua y Drenaje para que trabajen juntos y hagan una propuesta, para poder reunirnos en menos de un mes para saber cuáles podrían ser los niveles mínimos que pudiera tener la presa, siempre y cuando no exista una contingencia.

"El alcalde (de Santiago) Javier Caballero, ha pedido tener esto ya reglamentado para no estar a la buena voluntad de cualquier autoridad, no necesariamente el actual y esto quede por ley para futuras administraciones y no sea un desgaste administración por administración, estar pidiendo ayuda cuando ya no debe de ser así", expresó González.

El coordinador manifestó que en una semana ya se podría tener un borrador y en tres o cuatro semanas, ya estar aterrizando el proyecto.

A la reunión de trabajo acudieron los diputados locales Adrián de la Garza, Liliana Tijerina, Concepción Landa, Samuel García, Guillermo Rodríguez, Maribel Villalón, Patricia Salazar y el diputado federal, Pedro Garza, por parte de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey su director, Gerardo Garza; por parte de la Comisión Nacional del Agua el delegado, Óscar Gutiérrez Santana; el alcalde de Santiago, Javier Caballero, además del empresario de Santiago, Jaime Elizondo.

