Preparan ataques y rebatiré: Mancera

El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, advirtió que se vienen tiempos de ataques políticos constantes y aunque aseguró que no está en el ánimo de pelear, “tampoco me dejo, no somos unas blancas palomas”.

Sin nombrar a ningún partido, Mancera explicó que sabe de dónde vienen los ataques, porque antes todos trabajaban en un mismo equipo y ya se sabe “de la pata que cojean”, por eso aseguró que no le extraña ni es algo nuevo.

Descartó que se trate de la precandidata Claudia Sheinbaum, sino que son otros grupos de ese partido.

“Vendrán tiempos de ataques políticos constantes, ya los están preparando, estoy claro de eso. Sabemos quiénes son, ya lo han anunciado mucho. Ya tendremos tiempo de mostrar las fichas que cada quien trae”, afirmó.

Dijo que en los próximos días hará un recuento de cómo están las finanzas de la ciudad, la deuda, los índices delictivos y cada uno de los puntos que quiera tratar la oposición.