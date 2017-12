En Tamaulipas surgen más predios del gobierno con otro dueño

Altamira

Aparecieron en Altamira otros dos predios propiedad del estado que están en manos de particulares y son explotados, con estos ya suman siete los casos, dos recuperados y cinco que están en revisión.

De los tres municipios de la zona sur, esta ciudad tiene el registro de este problema, donde la mayoría de los terrenos han sido localizados por denuncias ciudadanas.

Hilda Gómez Gómez, asesora jurídica de Gobierno del Estado, explicó que está analizando los casos, pues están buscando el proceso adecuado para hacer el retiro de cinco propiedades que fueron otorgados en concesión o comodato por varios años con pocos requisitos, y que todavía tienen particulares.

"Hay algunos casos que se han planteado a la asesoría jurídica que otorga apoyo a cualquier dependencia estatal, nos han pedido opinión respecto a terrenos que son propiedad de Gobierno del Estado y están en posesión de particulares, cada caso lo estamos revisando y también definiendo cuál es la vía la recuperación de estos predios".

Indicó que además de los tres terrenos que fueron convertidos en ranchos y que son explotados, aparecieron otros dos más, que también están en manos de particulares en el municipio de Altamira.

Estos cinco predios no han sido recuperados todavía, y a esos se les suman dos más que ya están en control de Gobierno del Estado: el predio que se había adjudicado el exgobernador Eugenio Hernández Flores, que fue incautado por la Procuraduría General de Justicia y el Estadio Altamira que estaba en bajo resguardo de la familia De Hita. En total hay siete predios en estas condiciones.

"Es muy importante el fortalecimiento de la legalidad, el nombramiento de la voz como asesora en la zona sur tuvo como una finalidad fortalecer la legaministraciónlidad y estamos trabajando, son varios casos y se están atendiendo uno a uno, tenemos reportados cinco ahorita en el municipio de Altamira".

Indicó que los particulares están como posesionarios, sin embargo los bienes de dominio público sin imprescriptibles, es decir, aunque alguien los tenga en posesión por varios años no se pueden generar derechos sobre ellos.

Aclaró que en este momento no se ha iniciado un proceso para retirarlos, dadas las condiciones en que se dio la transición de la pasada administración, que no fueron las mejores, ya que además no había suficiente información, y los detalles de estas propiedades han ido saltando, pues explicó que darles solución no será tarea fácil.





JERR