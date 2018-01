Busca abrir la política a personas con discapacidad

Monterrey

Ser una persona con discapacidad no fue un impedimento –por el contrario- para que la joven Brenda Osnaya Álvarez, de 24 años de edad, tricampeona internacional en paratriatlón, se registrara dentro de Movimiento Ciudadano como precandidata a una diputación local.

Postrada en silla de ruedas desde hace siete años a causa de un accidente, Osnaya Álvarez, licenciada en Ciencias de la Comunicación tiene sueños y deseos de cambio en Nuevo León y México, y muchas propuestas para realizarlos, por ello pretende contender por la diputación local por el distrito VI con cabecera en Monterrey, donde tiene competencia, ya que hay otros seis precandidatos de MC.

Brenda, deportista de alto rendimiento, quien incluso ha presentado varias iniciativas de ley, aclaró que decidió tomar la sartén por el mango y participar como precandidata, ya que hay ciudadanos, como fue su caso, que se quejaba de cosas que no le parecían en la sociedad y en los niveles de autoridad, pero no hacía nada por participar y buscar el cambio.

Aclaró que no solamente los partidos políticos deben de hablar de paridad de género, como es el caso del Congreso del Estado, donde pretenden 50 por ciento de diputados hombres y 50 por ciento mujeres, sino que debe haber paridad, pero con personas con discapacidad, para que éstas puedan acceder a las curules y aportar sus propuestas que en muchos casos contienen más sensibilidad y conocimiento.

“Las iniciativas que he presentado son en pro de las personas con discapacidad, en pro de la salud y de más infraestructura y de apoyo al deporte. No es lo mismo hablar de la discapacidad cuando no la has vivido, siento que cuando tú tienes esa expertise en el tema, puedes aportar más, porque en mi caso yo me he encontrado con cosas como la falta de accesibilidad.

“Cosas como las que yo he tenido que vivir, tengo siete años en silla de ruedas y concuerdo en que no solamente es tener paridad, sino que es encontrar a las personas que realmente tengan esa experiencia y que tengan más sensibilidad con las personas que también lo están viviendo (personas con discapacidad), y que esas personas vean que puedan aspirar a un puesto público”, dijo la ex patinadora.

Osnaya Álvarez, quien ha ofrecido 61 conferencias motivacionales en distintas partes del país, dijo que está lista para participar en debates e iniciar, si se le concede la candidatura, su campaña rumbo a la diputación local.

“Es mi primer experiencia en precampaña pero cuento con el apoyo del Movimiento Ciudadano, yo voy por una diputación local, ya he presentado varias iniciativas a nivel federal y estatal, y acabo de participar en el octavo Parlamento de la Juventud, presenté una iniciativa en pro de la salud en conjunto con el deporte, esto es porque soy atleta de alto rendimiento, yo practico un deporte que se llama paratriatlón.

“A parte he vivido lo que es ser una persona convencional y una persona con discapacidad y siento que tengo mucho que aportar al estado y en este momento a Monterrey”, comentó.