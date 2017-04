Senadora pide a PRD frenar expulsiones por apoyo a AMLO

Ciudad de México

La senadora Luz María Beristain demandó a la dirigente del PRD, Alejandra Barrales, frenar las expulsiones que alistan los órganos de justicia contra quienes apoyan a Andrés Manuel López Obrador, al argumentar que es necesario respaldar al mejor posicionado por la izquierda.

TE RECOMENDAMOS: Tribunal electoral desecha impugnación contra Padierna

En entrevista, y luego de que en la última semana renunciaron sus Fidel Demédicis y Luis Humberto Fernández, la quintanarroense dijo que el PRD lo que quiere es vender caro su amor y llegar en apoyo de López Obrador al final, pero es hora de que esa izquierda se defina.

Respecto a su presunta expulsión, recordó que es fundadora desde hace 23 años del PRD y hasta el momento no la han citado, "ojalá no me vayan a hacer lo que le hicieron al senador Miguel Barbosa, de expulsarlo sin darle derecho de audiencia".

Señaló que más allá de los partidos, la gente quiere ver unida a la izquierda mexicana.

"Si no está unida que ni sueñe en la posibilidad de que realmente podamos acceder a la transformación de esta nación; entonces, ellos están vendiendo caro su amor y quieren llegar más tarde a esta gran unidad de las izquierdas, pero yo creo que no hay tiempo que perder", aseguró.

De acuerdo con Beristain, en el PRD se les ha cuestionado porqué se adelantaron al irse al bloque parlamentario, ya que "dicen que por qué nos unimos, ellos nos dan entender que también se van a unir a López Obrador, pero que no era el momento. Entonces yo creo que eso no está bien, no hay que regatear nuestro amor, nuestro apoyo al movimiento, ya no hay tiempo que esperar".

Dijo que la izquierda cuenta con pocos recursos materiales y económicos y sólo tienen la ventaja del tiempo, por ello es necesario que desde ahora la izquierda se ponga de acuerdo porque la agente así lo pide.

Planteó que en este momento quien va arriba de las encuestas es López Obrador y si en su momento Miguel Ángel Mancera lo consiguiera, pues entonces se le tendría que apoyar, pero hoy por hoy es el tabasqueño y hay que cerrar filas en torno de él.

TE RECOMENDAMOS: PT en el Senado va por más comisiones y la mesa directiva

"Yo sé que traen corajito porque no se apoya a Mancera, pero hoy el puntero y quien trae proyecto es Andrés Manuel", insistió.





JASR