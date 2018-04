PRD quieren ajustar reforma educativa y energética

Ciudad de México

El coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, dijo que están de acuerdo con el precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en cambiar la reforma energética y la educativa, aunque al abanderado del Frente, Ricardo Anaya, no le guste.

TE RECOMENDAMOS: Peña, inseguridad, aborto: De esto habló #AMLOenMilenio

Entrevistado sobre el debate en que participó ayer López Obrador en Milenio, donde dijo que gobernará al estilo de Benito Juárez, Francisco I. Madero o Lázaro Cárdenas, el coordinador perredista le recomendó estudiar bien la gestión del Benemérito de las Américas porque hay historiadores que narran que también gobernó como un hombre duro.

“¿Realmente ha leído a Juárez? Creo que Juárez tiene una parte ahí que muy pocos se atreven a hablar de ello, pero Juárez no era una persona bondadosa que digamos, era una persona también irascible y que aplicaba la ley desde su particular punto de vista. Cada vez me parece que Andrés Manuel se mete en problemas con estas declaraciones”, consideró el perredista.

No obstante, luego de que el PRD se opuso a la reforma energética y a la educativa, se le preguntó si respaldarían la propuesta de López Obrador de echar abajo esas reformas, en caso de ganar, a lo que Sánchez Jiménez respondió que sí requieren cambios.

“En materia energética creo que se tiene que ajustar la aplicación de esta reforma, ustedes saben que votamos en contra de ella, aquí hubo una mayoría y se está aplicando. Por supuesto que no podemos aceptar que a Pemex lo estén dejando morir, así lentamente, en una muerte lenta”, dijo.

Afirmó que la producción de esa empresa cayó, pero no por falta de capacidad, sino porque hay una estrategia para dejar de producir.

“Es una manera de dejar morir a Pemex, eso por ejemplo no está considerado en la reforma energética, todo eso tendría que revisarse. A mí me parece que sí tenemos que invertir en refinerías”, afirmó.

“El petróleo no se va a acabar en 10 años, el petróleo todavía nos va a durar mucho más, pero además no solamente sirve y los combustibles y las gasolinas sirven para los automóviles, ahí discrepo con nuestro candidato Ricardo Anaya, yo creo que sí se tiene que reforzar las refinerías, porque el petróleo sirve más allá para echar a andar los automóviles, es una industria más grande que eso”.

Por lo que toca a la educativa, abundó que también es una reforma fallida, que no resuelve el problema de fondo que es la calidad de la educación, y desde un principio el PRD dijo que sin la participación de los maestros no es posible una reforma educativa, así que “no sirve esta reforma educativa, sí hay que replantearla”.

El Senador discrepó con López Obrador en echar a andar un modelo de desarrollo basado en un libro de hace 50 años, por considerar que esa es una postura preocupante.

TE RECOMENDAMOS: AMLO rebasa lo mesiánico, dice Meade

“Verdaderamente no corresponde a esta época. No podemos hacer que México retroceda en materia económica 60 años, eso es impensable. Pero no sólo eso, ayer en una entrevista, en Milenio, decía que desconfía de las iniciativas ciudadanas y de todo lo que provenga de la sociedad civil, cuando el esfuerzo que estamos haciendo desde la izquierda siempre ha sido el que la sociedad civil tenga una participación cada vez mayor”.