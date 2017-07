PRD, Morena y PT acuden al TEPJF

Toluca

Los partidos PRD, Morena y PT pidieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que revise las impugnaciones que les desechó el tribunal local y se declare competente para conocer estos casos por cuestiones de tiempo e incluso de seriedad e independencia en torno a las pasadas elecciones de gobernador en la entidad. Por separado cada instituto político presentó este martes los recursos en la segunda instancia, donde argumentan que el órgano local interpretó erróneamente la ley al negarles personalidad jurídica a los representantes distritales que firmaron los 71 recursos desechados sin si quiera abrirlos.

Los magistrados indicaron que quienes firmaron no estaban acreditados y por ello dieron por no presentadas las impugnaciones, pues los nombramientos los hizo, en cada caso el representante estatal y debió ser la dirigencia estatal o nacional. Los representantes del PRD y Morena, Javier Rivera y Ricardo Moreno, respectivamente, indicaron que no pueden reconocer a sus representantes para unos temas y para otros no. Enfatizaron que tienen poder en su partido para hacer las sustituciones que consideren necesarias, por lo cual los recursos debieron ser analizados y considerados como presentados.

Morena hizo 45 impugnaciones ante la instancia federal, el PT 16 y el PRD ocho. En todos los casos piden que no regresen los expedientes al estatal y ordenen su revisión, o que ellos los revisen porque de otra manera le darán muchas largas a este tema a nivel local, y los atenderán hasta que desahoguen los que tienen en trámite. Falta atender 29 del PAN, 19 del PRD y 11 del PRI.

Esperan que el Tribunal electoral las resuelva en los siguientes días. Los partidos confían en que no tengan la misma suerte y sean desechadas, sino revisadas y permitan modificar los resultados electorales. El IEEM tiene hasta el 18 de agosto para hacer el cómputo oficial. Después de esto se abre nuevamente una cadena impugnativa por los resultados estatales, donde podrán hacer valer causas generales como la compra del voto, inequidad, intervención del Estado, entre otros factores.

Ricardo Moreno insistió en que el TEEM evadió entrar al fondo de los asuntos para evitar darles la razón y usó una precaria interpretación de la ley, al establecer que sus representantes no tienen personalidad jurídica.

