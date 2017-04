"La mejor encuesta es la que siento aquí con la gente": Juan Zepeda

Amecameca

El candidato del PRD a la gubernatura, Juan Zepeda, dijo que no se confía mucho de las encuestas, aunque se congratuló que en la medición realizada a una semana de las campañas, prácticamente ha alcanzado a su adversaria del PAN, Josefina Vázquez Mota. "La mejor encuesta es esto que siento aquí abajo, con la gente, este entusiasmo, con la convicción de que vamos a ganar y esta percepción, una campaña ganadora se siente se percibe y eso no lo miden las encuestas aunque yo respeto todas las encuestas", dijo en una entrevista con los medios en el municipio de Amecameca, después de un mitin proselitista.



Pese a ello, mostró su complacencia, cuando dijo que hace un par de meses lo ubicaban en un digito, "y ahora ya me ponen prácticamente alcanzando a una candidata. Nosotros tenemos encuestas donde claramente la elección esta a cuartos, pero insisto solamente son fotografías del momento, dicen que a caballo que alcanza gana y yo ya alcance a una y la estoy rebasando".



Afirmó que entre más lo conoce la gente, más se decide a votar por él y que tiene un potencial de seguir creciendo.

Cuestionado sobre el buen desempeño que obtuvo en el primer debate, Juan Zepeda, comentó que ha solicitado que haya más debates, "todos los que se pueda. Lo malo es que ya no quieren otra invitación en la que podamos debatir, contrastar propuestas y también si tengo algo que me lo imputen, que me digan oye esto que estás diciendo no es cierto. Ese es el debate, eso es confrontar ideas".



El el acto proselitista, el candidato perredista fue acompañado por los nietos de los próceres de la Revolución mexicana, Emiliano Zapata y Francisco Villa, donde dijo que en el Estado de México no han entendido los ideales de ese movimiento social, "y hoy nos quieren imponer al tercero de una dinastía".

KVS