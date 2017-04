PRD exige transparentar investigación contra Duarte

Ciudad de México

La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) que transparente la investigación en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, así como ampliarla al círculo cercano del priista, incluyendo a su esposa Karime Macías.

“Es inexplicable que la PGR no integrara al expediente de la averiguación a la esposa de Javier duarte, Karime Macías, familiares o a la red de protección que le permitió evadirse durante seis meses, cuando se ha documento ampliamente el involucramiento de su círculo cercano”, dijo la secretaria general, Beatriz Mojica Morga.

La perredista pidió a la Cámara de Diputados agilizar el proceso de desafuero en contra del diputado federal Tarek Abdalá, ex tesorero de Javier Duarte.

“Durante más de 6 años, los priistas protegieron con su silencio las corruptelas de Javier Duarte. Hoy se desgarran las vestiduras. Es importante que en su declaración, el ex gobernador de Veracruz dé a conocer toda la información relacionada con el financiamiento de la campaña de enrique Peña Nieto, es clave para entender el trato de excepción que está recibiendo por parte del gobierno federal”, destacó.

El PRD considera que hay dos razones importantes por las que la PGR no hizo la petición para detener a Karime Macías: que la detención había sido pactada y tiene un sesgo político y que no investiguen al círculo cercano de Javier Duarte.

Beatriz Mojica dijo que no basta la detención del ex gobernador para acabar con la red de corrupción y que hace seis años, el propio Peña Nieto puso a los ex gobernadores César Duarte, Javier Duarte y Roberto Borge como ejemplo del relevo generacional del partido.

Hoy los tres enfrentan acusaciones por corrupción aunque sólo Javier Duarte está detenido. César Duarte está prófugo.

Señaló que no existen motivos para confiar en esta administración “porque la impunidad es la apuesta de Peña Nieto”.

Beatriz Mojica lamentó las declaraciones del dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, porque a su juicio parecen más bien defender al ex gobernador al calificarlo como “chivo expiatorio”, que es una expresión para referirse a una persona acusada injustamente.













OVM