Nueva Izquierda avala frente amplio para 2018

La corriente política Nueva Izquierda del PRD refrendó su aval para formar un frente amplio democrático con otros partidos de oposición, incluido el PAN, de cara a las elecciones presidenciales de 2018.

"No hay partido, por sí mismo, que gane el poder, y no conviene, ni puede haber individuo que piense que sólo él puede resolver esos problemas, eso genera gobiernos autoritarios y genera autocracias, no, coaliciones electorales que involucren a partidos, a grupos sociales y gobiernos de coalición", subrayó Jesús Ortega, dirigente de la corriente Nueva Izquierda del PRD.

En el marco del Encuentro Nacional de Cuadros de Nueva Izquierda, denominado Coaliciones electorales y gobiernos de coalición. Estrategia hacia el 2018, que se realiza en Oaxtepec, Morelos, del 30 de junio al 2 de julio, esa corriente perredista discute qué características debe asumir el frente amplio democrático impulsado por la dirigencia nacional del PRD.

"Nosotros pensamos, pero vamos a revisarlo, para eso es la reunión, que reiterando la crisis del régimen, es una buena posibilidad pensar en la necesidad de los gobiernos de coalición, que en lugar de concentrar el poder en un personaje, redistribuyan el poder político, gobiernos de coalición que permitan la democratización del poder político y del poder de gobierno. Una buena solución nos parece los gobiernos de coalición", añadió Ortega Martínez.

Durante los tres días del encuentro, perredistas, investigadores y líderes de opinión como el conductor de MILENIO Televisión, Carlos Puig, analizarán la necesidad de un frente amplio ante la situación económica, política y social que atraviesa México, señaló Ortega.

"La situación que guarda el Estado mexicano, su incapacidad para enfrentar los problemas de ingobernabilidad que se presentan en muchas regiones del país; debemos de poner atención de manera especial en los graves problemas que se viven con la corrupción y con la impunidad, resultado de que se ha agotado y se vive un proceso de decadencia del régimen político del presidencialismo concentrador del poder en un solo individuo. Lo que existe son poderes fácticos, el de la delincuencia organizada que se especializa en el tráfico de estupefacientes y en el tráfico de armas", advirtió.

Al encuentro también asistieron los líderes perredistas Alejandra Barrales, Beatriz Mojica, Carlos Navarrete y Jesús Zambrano, además de dirigentes estatales y diputados locales y federales del PRD.

















