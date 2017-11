PRD urge agilizar entrega de apoyos a afectados en CdMx

Ciudad de México

El PRD urgió modificar las reglas de operación del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) para que los apoyos lleguen a las familias afectadas por el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México.

TE RECOMENDAMOS: Reprocha Mancera la burocracia del Fonden

Ayer, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que la capital no había recibido los recursos del Fonden para la reconstrucción, debido a que el trámite era demasiado burocrático.

Ante ello, la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, dijo que se debe agilizar la entrega de los apoyos, pues es una situación excepcional, donde miles de familias han quedado damnificadas en comunidades rurales de Xochimilco y Tláhuac o en otras colonias de la ciudad.

"El Fonden debe llegar a las personas que lo necesitan, y en este caso, hay muchas familias de adultos mayores y madres solteras que no podrían pagar un crédito", aseguró.

Mojica aseguró que no se pueden hacer diferencias entre los afectados, pues aunque el Fonden se aplica en poblaciones muy pobres, muchos habitantes de la capital al perdieron su único patrimonio.

TE RECOMENDAMOS: Familias de Neza todavía siguen en espera de apoyos



Reiteró que se necesitan modificar las reglas de operación de este fondo y que no se les niegue a quienes no vivían en pobreza, ya que la prioridad debe ser ayudar a la gente que hoy no tiene vivienda.





JASR