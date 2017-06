PRD aprueba frente opositor para 2018

Ciudad de México

El Comité Ejecutivo Nacional del PRD aprobó participar en un frente amplio opositor para las elecciones de 2018, que incluya al PAN y Morena.

Llamamos a la construcción de un Frente Amplio Democrático para rescatar a nuestro país. #FrenteAmplioMx — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 25 de junio de 2017

Acompañada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y por los gobernadores Silvano Aureoles y Arturo Núñez, así como del ex candidato al gobierno de Edomex, Juan Zepeda, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, informó del acuerdo al Consejo Consultivo del partido.

En conferencia de prensa, Barrales dijo que la creación del frente no es un llamado a un partido político en particular sino una propuesta para unificar al máximo de oposiciones y debe estar encabezado por quien esté en la mejor posición.

PRD propone un Frente Amplio Democrático, con la participación ciudadana para revertir la pobreza injusticia y desigualdad @Ale_BarralesM — PRD (@PRDMexico) 25 de junio de 2017

Barrales Magdaleno dijo que ningún partido político puede ganar solo en 2018 y que la creación de un frente podría evitar un resultado cerrado en la elección.

“El principal competidor a vencer es el PRI y sus aliados estratégicos”, aseguró.

Alejandra Barrales dijo que hoy mismo enviarán una carta a los partidos de oposición para formalizar la invitación a conformar un frente amplio.

“Hoy no estamos tomando una decisión electoral. No estamos hablando de una alianza sino de una ruta política no sólo para sacar al PRI del gobierno, sino para lograr la transformación del país”, destacó.

Si otras fuerzas políticas deciden sumarse es necesario poner por delante una agenda y proyecto para transformar al país: @Ale_BarralesM

— PRD (@PRDMexico) 25 de junio de 2017





La ruta para construir el Frente Amplio Democrático incluye:





1. Contribuir inmediatamente con todas las fuerzas políticas y sociales al consenso para la constitución del frente.





2. Convocar una mesa de diálogo para construir de modo plural el programa común, las plataformas electorales de las elecciones federales y las locales, diseñar la propuesta de gobierno democrático de coalición y definir el método de selección, priorizando el consenso y los mejores perfiles para determinar a los candidatos idóneos que representen al frente.





3. Buscar la participación amplia de ciudadanos académicos, periodistas, artistas, empresarios, mujeres, jóvenes, indígenas, trabajadores, campesinos, dirigentes sociales, representantes de organizaciones y movimientos de la sociedad civil y de los partidos políticos de oposición al régimen actual.









OVM