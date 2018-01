PRD pide a CEE retirar presupuesto a partidos

Monterrey

Porque en 2017 los representantes de todos los partidos estuvieron de acuerdo en renunciar a sus recursos y destinarlos a la reconstrucción de la Ciudad de México y otras comunidades a raíz del sismo del 19 de septiembre, la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática pidió a la Comisión Estatal Electoral se reintegren a las arcas municipales el dinero que se designaría a este instituto político.

Francisco Bustillos, precandidato ciudadano a la alcaldía de Guadalupe, pidió que se aplique esta acción a todos los partidos políticos en la entidad.

Comentó que de manera adicional propone que si los partidos no quieren regresar el presupuesto, que sean los candidatos los que rechacen el dinero que les toque para que además haya campañas austeras.

"Ya no creemos que vamos a batallar en que ellos acepten porque ya regresaron 17 millones, no veo por qué no regresen 70 millones para el 2018, Samuel García, el dirigente del Movimiento Ciudadano, declaró que iba a presentar una iniciativa para esa misma situación, el PAN creo que tampoco va a batallar para aceptar lo que está proponiendo el PRD y su dirigencia.

"Quiero destacar que es importante que son 264 millones de pesos lo que se aprobó de presupuesto, con los que se puede construir un paso vehicular, que cuesta 190 millones de pesos, se pueden rehabilitar 264 plazas que cuesten un millón de pesos, se pueden construir 10 drenajes pluviales que cuesten 25 millones de pesos cada uno y se pueden comprar alrededor de 9 mil luminarias led", dijo Bustillos.

Por su parte, Francisco Aníbal Garza, líder del partido del PRD, exhortó a todos los partidos políticos a que se sumen a esta propuesta y así reconstruir al país.

"Que se solidaricen, sobre todo ya no más partidos ricos y municipios pobres, como lo manifestamos, el 65 por ciento de los municipios del área rural no tienen ese presupuesto autorizado por el Congreso del Estado, necesitamos sensibilizarnos sobre la economía familiar, no puede ser que el salario mínimo sea de menos de 100 pesos y estas campañas políticas sean muy ostentosas", indicó.

Ambos políticos acudieron a las instalaciones de la CEE, donde entregaron su propuesta por escrito en la Oficialía de Partes del organismo electoral.