Pide PRD avalar candidatos aprobados por el CEN

Monterrey

Luego de que Eduardo Arguijo, quien actualmente ostenta la Secretaría General del PRD en Nuevo León, anunciara que impugnará los registros del propio partido argumentando que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) impuso a sus candidatos, una fracción perredista encabezada por el ex dirigente estatal del PRD, Aníbal Garza, pidió a la Comisión Estatal Electoral (CEE) respetar los registros aprobados por el Comité Ejecutivo Nacional.

En rueda de prensa a las afueras de la CEE, Aníbal Garza dijo que el 25 de febrero se realizó un Consejo Estatal en donde se avalaron de forma unánime los candidatos y luego fueron ratificados por el Comité Ejecutivo Nacional el 5 de abril, entre las cuales estuvieron algunas de la facción de Eduardo Arguijo.

Aníbal Garza aseguró que Eduardo Arguijo también votó a favor de esa lista, obteniendo algunas candidaturas que le beneficiaron, como la alcaldía de Villaldama y Abasolo, aunque no entró una plurinominal que buscaba para su hija.

"El Presidente Nacional es el único facultado para las inscripciones de registro, vinieron a ratificar a nombre del secretario técnico que es René, donde también estaban las candidaturas de ellos, que también las firmó, en las candidaturas que fueron avaladas, está la firma de René en algunas candidaturas de Eduardo Arguijo, pero no alcanzó la candidatura plurinominal de su hija", dijo.

Para Aníbal Garza, la impugnación que realizará Arguijo no tiene sustento legal pues no realizó a tiempo la impugnación de la resolución de la Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD.

"El mismo orilló que se fuera para allá, él cometió un error jurídico, si no le beneficiaba la resolución de la jurisdiccional debió de haberla impugnado, que no se fuera al Comité Ejecutivo Nacional, sino que se realizara un Consejo Estatal, pero él no impugnó eso, entonces en términos jurídicos ya está frito ahí", explicó.

Durante el periodo de recepción de candidaturas, la facción de Eduardo Arguijo registró candidaturas para diputaciones locales y alcaldías, algo que también realizó la facción de Aníbal Garza, por lo que hubo dos candidatos por puesto por parte del PRD.

Rubén Mario Garza Morales, representante de la Comisión Estatal Electoral, dijo que el hecho de que la CEE le haya recibido papelería de registros a Eduardo Arguijo no quiere decir que se validaran.

"Lo que nosotros esperamos es que la CEE haga una evaluación justa y correcta de cada una de las candidaturas, una cosa es que traigan papeles y se los reciban, otra cosa es que esas candidaturas se aprueben, que se registren para la aprobación constitucional y esa es facultad es de la CEE", dijo.