Yo tenía más potencial de triunfo, asegura cárdenas

Puebla

Enrique Cárdenas Sánchez, quien fue invitado a participar en el proyecto de Andrés Manuel, en Puebla, y después fue sustituido por el ahora candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa, explicó que el mismo López Obrador le aseguró que él tenía más posibilidad de triunfo y Barbosa más negativos, pero se tenía que respetar la decisión de la Comisión.

El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Miguel Barbosa Huerta, compró su candidatura y le pagaron para que compitiera en la elección; desde su designación como abanderado colocó a varios perfiles afines a Rafael Moreno Valle para contender por diputaciones y presidencias municipales, señaló el aspirante independiente por el gobierno del estado.

En entrevista con MILENIO PUEBLA, el también académico consideró que Andrés Manuel López Obrador va a hacer lo que pueda para llegar a la presidencia de la República, sin importar lo que suceda en los estados, y aunque se alió con expertos competentes y confiables para las diferentes áreas de gobierno, no ocurrió lo mismo en el ámbito político.

El ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) mencionó que realizará un proceso de “desintoxicación” y después definirá su futuro político, de lo que está seguro es que permanecerá en la vida pública.

¿Por qué decidió incursionar en la política después de tantos años de estar en la academia?

En realidad esto fue gradual, en 2017 hubo varios eventos que me llevaron a una enorme frustración desde el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, por un lado fue la lucha por el Sistema Nacional Anticorrupción que batallamos muchísimo y lo que ha pasado es que nos dimos cuenta que la clase política no quiere implementar el sistema, hubo otro evento parecido cuando rechazamos el nombramiento de una vicepresidenta del INEGI que había enviado José Antonio Meade sin cumplir los requisitos más elementales, y luego vino lo de Puebla, la denuncia de la deuda estatal y la amenaza de Diódoro Carrasco.

En medio de esa frustración fue que vino la invitación de Morena, de parte de gente muy cercana a López Obrador y con el ofrecimiento que fuera una candidatura ciudadana, sin meterse al partido, que buscaba darle un cambio al asunto, y aceptaron mis condiciones, pero después de eso vino la “desinvitación” argumentando que la encuesta no me había favorecido.

López Obrador me dio la encuesta, en el contenido viene que Luis Miguel Barbosa, habiendo sido senador, tenía más conocimiento que yo, y es cierto, naturalmente, pero tenía muchos negativos y yo tenía el potencial mayor de triunfo y eso me lo dijo él mismo, pero respetaba a la Comisión. Me ofreció después una diputación plurinominal y, hasta después, poder llegar a su gabinete, no lo acepté porque lo que me interesaba era la gubernatura para poder hacer una transformación en el estado.

Después formamos Sumamos (movimiento independiente), de 19 personas dispuestas a contender; solo 12 lograron el registro como aspirantes porque fue un calvario pasar por el Instituto Electoral del Estado y después de eso sólo 5 llegaron a la candidatura, siempre pensé que ser independiente iba a ser muy difícil y por eso también acepté lo de Morena, pero siempre pensaba en elecciones, no en cómo llegar a la boleta, ya cuando ves la letra chiquita ves que está cañón.

Andrés Manuel le dijo que usted era el que tenía menos negativos, ¿eso le hubiera dado ventaja ante los señalamientos del actual candidato?

Sí, yo creo que sí. Unos amigos me llamaron y me dijeron “hicimos una medición y siete de cada 10 que te conocen votarían por ti” y hubiera habido un buen chance, pero otra vez, no es el puesto per se, sino las transformaciones.

¿Usted cree que Morena no va por esta transformación con la que se ha ostentado?

Pues es que con quién van a querer hacerla, yo no dudo que Andrés Manuel en lo personal lo haga, pero luego la gente que está llevando y trayendo, ¿a quién ha subido a Morena?, ¿cómo se han elegido a las gentes? La encuesta conmigo fue muy parecida a la que hubo con Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, ella tenía menos conocimiento y menos negativos y la eligieron; aquí fue justo al revés ¿Por qué, quién negoció qué? Con tan poquito dinero que tenía Morena, porque les quitaron una lana (el IEE) por que no habían hecho cuentas bien, les dejaron una cosita de nada, tú crees que con eso les alcanzaba para una campaña, ahí hay una lana de por medio.

¿Cree que Barbosa haya comprado su candidatura?

Por supuesto, digo, no tengo ninguna prueba pero no tengo la menor duda, es más, yo creo que a él le pagaron por estar inicialmente, por subirse otra vez ¿a los intereses de quién convendría estar? Pues tú respóndete, quién tiene con qué, está acostumbrado a pisar todas las bases, apoco no, hace su propio partido, pone a sus gentes acá, los que están escondidos, yo creo que fue lo que pasó. No tengo pruebas, no lo voy a afirmar así, pero yo creo que fue lo que pasó, estuvo muy raro, por lo que te digo de la encuesta, muy raro porque se había bajado y luego se subió.

Ahora también, no fue el mío el único caso, ya siendo candidato fue a escoger gente muy afín a Moreno Valle, la misma candidatura local de la ciudad y otras en otros lugares donde dices, si este está más afín a Moreno Valle que los propios de Morena, hubo gente de Tehuacán de la base de Morena que quiso sacar firmas para mí, así de enojados están o estaban.

¿Se fragmentará el voto en Morena considerando todos estos puntos?

No estoy seguro, porque la alternativa es horrible, igual no, igual y se vota por Barbosa por no votar por la señora, pero de que eso nos lleve a una transformación, yo no veo cómo. Que a nivel federal pueda haber algunas cosas puede ser que sí. Andrés Manuel hizo lo necesario para ganar la elección presidencial y ya luego Dios dirá a nivel estatal, lo primero es ganar la presidencial y ya luego lo arreglamos, no está tan fácil, esa es mi impresión.

¿Le queda grande a los candidatos el proyecto de Morena?

Sí, si tú me dices el ánimo de transformación, en lo técnico se ha rodeado de gente buena Andrés Manuel, en lo político francamente no, yo creo que muy democrático no, más bien veo que es el regreso a una cosa muy autoritaria, muy poco institucional, son puro güiri güiri y no hacen las cosas, digo, Barbosa amenazó que iba a demandar a Moreno Valle por el espionaje y no pasó nada. Ahorita es cuando, ¿y tú crees que va a hacer algo o tú crees que la señora va a investigar a su marido, o que Doger se va a meter? Tampoco. Entonces no es una transformación

A nivel federal Esteban Moctezuma en la SEP, también era de la idea de llevar la educación más remota, en la parte económica con Carlos Urzúa es un tipo excelente, es buenísimo, muy respetable muy competente; a Jesús Seade para el TLC muy buen economista, muy destacado, lo va a hacer bien; donde me entra la duda es en la parte política, más que en ninguna otra.

¿Con esta experiencia que ha vivido tiene ganas de seguir en la política o de involucrarse al menos en la política?

Va a depender mucho de cuándo me preguntes. Ahorita no me dan muchas ganas, porque sí necesitamos desintoxicarnos, ha sido tóxico en el sentido de darse cuenta de la frustración que significa el control de las instituciones, de que no les importamos absolutamente nada, de que la gente no les importa, que vas a un pueblo y ves abandonado, cómo el huachicol ha permeado por todos lados, cómo están matando a presidentes municipales para controlar el territorio y por lo tanto volver cómplices del crimen organizado, se está desbaratando el Estado mexicano.

¿Usted hubiera tenido señalamientos por actos de corrupción?

Pues mira, yo creo que me hubieran inventado algo, buscaron y buscaron y no encontraron mucho, por eso no me han dado, pero si hubiera seguido a lo mejor me hubieran inventado cosas. La verdad es que los tres tienen cola que les pisen y yo les pediría que se metan a las declaraciones a ver los números, si esa casa que dicen de Barbosa si es de veras la de Miguel de la Madrid y está en la equina de Francisco Sosa, yo la conocí y no cuesta 10 millones de pesos ni a balazos, esa es una sola propiedad, entonces calculen.

A partir del 1 de diciembre es delito perseguible el falsear las declaraciones, ahorita todavía no, entrando en vigor la ley de responsabilidades administrativas después de esta elección es delito, que las corrijan, yo les invito que la corrijan antes que los metan al bote por eso.