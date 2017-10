Postulantes anticorrupción dicen que son independientes

Toluca

Este viernes inició la ronda de entrevistas de los aspirantes que buscan formar parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

En esta jornada reiteraron su experiencia en los ámbitos académicos y en organismos autónomos, descartando cualquier vínculo con institutos políticos.

El primero en participar en el proceso de entrevistas fue José Martínez Vilchis, quien negó tener relación con algún partido político.

"Yo no he pertenecido nunca en mi vida a un partido político; ustedes pueden checar los registros en cualquier partido del Estado: yo no he pertenecido. Ha sido mi idea participar siempre desde la sociedad", dijo.

Mi trayectoria está cimentada en áreas como la academia, el servicio público, así como en órganos autónomos, como el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), señaló.

En medio de señalamientos que cuestionan la postulación que hicieran ex servidores públicos y electorales de la entidad, el también ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), afirmó que una de las bondades de la conformación de este sistema, es que integra a los diferentes sectores de la sociedad y en concordancia con los tiempos actuales se potenciará el uso de las plataformas digitales, en temas como la transparencia y la rendición de cuentas.

"Lo que lo hace visible es la plataforma digital, donde mucha gente va a poder observar qué servidores públicos están en los procesos de contratación, los que participan con su declaración 3de3; van a poder ver quienes han sido sancionados, no solamente servidores públicos, también particulares, empresarios o ciudadanos sancionados por un hecho de corrupción".

Otro de los entrevistados en esta primera jornada fue Samuel Espejel Díaz González, ex presidente del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), quien aseguró que el Sistema Anticorrupción tendrá una serie de retos a enfrentar, entre ellos, el perfeccionamiento del propio marco jurídico.

"El primer reto que tiene el sistema no tan solo es el establecimiento del propio comité, sino del comité coordinador y posteriormente la comisión ejecutiva, esto significa que desde la ley se tiene que construir toda una estructura y un andamiaje administrativo que debe operar adecuadamente", añadió.

Como parte de este primer ejercicio también participaron Sergio Enrique Prudencio Carvajal, José Daniel López Oseguera, Andrés de Jesús Miranda, Palmira Tapia Palacios, Alberto Benabib Montero y Jacinto Policarpo Montes de Oca Vázquez.

El próximo lunes los trabajos de selección continuarán y serán entrevistados Juan Carlos Villarreal Martínez, Rosario Leonor Quiroz Carrillo, Marco Antonio González Castillo, Andrés Alva Díaz, Ricardo Joya Cepeda, Sofia Salgado Remigio y Rogelio Santillán Buelna.

LC