Continuará el mismo esquema policial en Monterrey: gobernador

Monterrey

A un día de anunciar que plantearía al Ayuntamiento de Monterrey que los policías se sumen a Fuerza Civil para que el Estado se haga cargo de la seguridad del territorio regio, el gobernador Manuel González Flores, aseguró que continuarán con el mismo esquema policial y de seguridad.

Sin opinar sobre la propuesta que llegaría del alcalde Adrián de la Garza, el mandatario interino prefirió no entrar en polémica en ningún aspecto sobre el tema.

TE RECOMENDAMOS: Gobernador anunció que planteará que la policía regia se sume a Fuerza Civil

El 21 de marzo, antes de que solicitara licencia, el alcalde regiomontano presentó un documento para transferir la seguridad pública y la policía preventiva del poniente de la ciudad, al municipio.

"No voy a entrar en polémica con eso, no le voy a contestar que sí a Adrián...

"Nosotros no tenemos la posibilidad de enviar policías para allá (a Monterrey) porque no tenemos policías y ellos no tienen la posibilidad de administrar porque no tienen recursos. Vamos a seguir así. Por lo pronto que Adrián siga en su campaña y nosotros con lo nuestro", concluyó.

González Flores participó en el Foro de Líderes, Logros y Retos en Nuevo León, organizado por Vertebra en un hotel del centro de la ciudad.