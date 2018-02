Policía Militar no se va de NL: Gobierno

Monterrey

El Gobierno del Estado aseguró que no existe ninguna molestia y adeudo económico con la Policía Militar y que ésta no se va de Nuevo León.

En entrevista al concluir una guardia de honor en el monumento a Venustiano Carranza, Genaro Alanís de la Fuente, secretario general de Gobierno, descartó problema alguno con las Fuerzas Armadas desplegadas en el Estado.

Ante información revelada públicamente sobre la supuesta carencia de recursos por parte de la Federación, el funcionario simplemente rechazó la versión.

"No hay tal situación, todo está en orden, no hay tal situación, cero, no se va (la Policía Militar), no hay nada de eso, continúa normal (su presencia en NL)", indicó.

Alanís de la Fuente dijo que existe coordinación entre los 800 elementos del Ejército que se encuentran en territorio neolonés con 200 policías estatales.

"Yo no siento ninguna molestia, todo está tranquilo, se habla de 800 elementos militares y 200 que son de Fuerza Civil que están coordinados con esos 800; se les proporcionan algunas herramientas indispensables como vehículos.

"Además de un sinnúmero de cuestiones que se requieren para realizar los trabajos de patrullaje, todo está bien, recursos hay para resolver lo que se requiere para que ellos permanezcan en el Estado, como debe de ser", comentó Alanís de la Fuente.

