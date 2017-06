Coneval alerta sobre posible aumento en la pobreza

Ciudad de México

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Gonzalo Hernández Licona, alertó sobre el riesgo de que este año incremente la pobreza, ya que durante el segundo trimestre de 2017 se elevó la inflación; sin embargo, agregó que esto podría cambiar, entre otras cosas, con un aumento de 14 pesos diarios en el salario mínimo.

En entrevista posterior a su comparecencia con integrantes de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, el funcionario detalló que durante el segundo trimestre de este año el costo de la canasta básica ha registrado un aumento de siete por ciento, que aunado a la inflación, repercute en el poder adquisitivo de la ciudadanía.

TE RECOMENDAMOS: Inflación está imparable, llega a 6.30%

Al ser cuestionado sobre el nivel de alerta por el incremento en la inflación respecto al aumento en la pobreza, señaló: "Yo diría que hay un foco amarillo porque ciertamente la inflación de 2017 ha sido mayor que (la de) 2016, y puede afectar el poder adquisitivo siempre y cuando los ingresos no crezcan a esa misma velocidad". Añadió que los resultados se verán hasta 2018, cuando haya un comparativo con 2016.

Sin embargo, insistió en que el aumento en la pobreza podría cambiar en caso de que disminuya la inflación, como ha indicado el Banco de México, o bien, con el aumento del salario mínimo; en este tema coincidió con las estimaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana de aumentar el ingreso en 14 pesos diarios (actualmente, es de 80.04 pesos).

TE RECOMENDAMOS: Coparmex entregará plan para aumentar salario mínimo

"Yo creo que estamos en un año en donde va a ser importante seguir impulsando este incremento del salario mínimo para que ayude, sobre todo, a la población que menos gana a que genere el poder adquisitivo, que posiblemente la inflación esté afectando, y eso lo podemos hacer porque el salario mínimo sigue siendo muy bajo, mucho más bajo que en otros países de América Latina", aseguró.

Agregó que los aumentos moderados del salario mínimo no traerían aumento a la inflación ni desequilibrio. "Al menos, la propuesta de Coparmex es que aumenta alrededor de 14 pesos por día, por persona, que es un incremento, insisto, que no afecta la inflación y no afecta el mercado laboral", subrayó.









SBG