68% de la población no votaría por AMLO

Puebla

El ex secretario de Economía, Luis Ernesto Derbez Bautista, reconoció que 2018 será un año complejo por el entorno electoral y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), mientras que el reto a vencer de los precandidatos es presentar propuestas de cómo combatirán la inseguridad, corrupción e impunidad.

Expuso que cada precandidato tiene posicionamientos muy distintos en cuanto al rumbo del país, y no exponen propuestas claras sobre su forma de gobernar.

Si bien en la lectura de las encuestas el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, tiene el 32 por ciento de las preferencias, hay un 68 por ciento que no votaría por él.

En el caso del precandidato por el PRI, José Antonio Meade, destacó un perfil experto en el área de finanzas y hacienda, pero con una posición difícil para demostrar cómo la corrupción puede ser resuelta.

“Ricardo Anaya tiene características que no tiene José Antonio, creo que debe colocarse para ser el primero, me gustaría ver que hagan propuestas de la manera en cómo van a gobernar a este país y que dejen en claro que quieren ser el uno, no el dos. Andrés Manuel puede estar primero en encuestas, pero no es el que quiere el pueblo de México, si fuera así, traería más del 50 por ciento ahorita, por qué no lo tiene, no hay rivales si apenas empezaron, él lleva doce años”, comentó.

A nivel local y a título personal, Derbez Bautista expresó su respaldo a Martha Erika Alonso como abanderada por Acción Nacional al gobierno de Puebla.