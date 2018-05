Exhibe ONG a dirigentes que buscan "pluri"

Monterrey

En un ejercicio de investigación realizado por la plataforma ciudadana #QueSirvan identificaron que 9 de los 10 partidos en Nuevo León registraron en sus listas plurinominales a dirigentes de los institutos políticos o cercanos a ellos.

La plataforma integrada por diversas asociaciones civiles del estado reportó que Encuentro Social, Morena, Movimiento Ciudadano, PANAL, PAN, PT, PRI, PRD y PVEM registraron listas con 12 plurinominales que ostentan liderazgos al interior del partido o son cercanos a estos personajes.

Advirtieron que Partido del Trabajo registró más postulaciones con dirigentes "pluris": Alberto Anaya Gutiérrez, líder del PT nacional va para el Senado, y su esposa, Guadalupe Rodríguez de Anaya, busca un cargo en el Congreso local; Pedro Vázquez, ex dirigente estatal del partido fue postulado para una diputación federal.



Otros personajes que encabezan dirigencias de partidos y aparecen como plurinominales para una diputación federal son Edelmiro Santos, presidente de Morena en Nuevo León; Pedro Pablo Treviño, presidente estatal del PRI; mientras que por MC va la ex líder estatal del partido, María del Pilar Lozano, y para el Senado va como suplente Samuel García Sepúlveda, actual dirigente del partido naranja en Nuevo León.



Por otra parte, para el Congreso local se postuló como plurinominales a Juan Manuel Alvarado, líder del Partido Encuentro Social; Guadalupe Salinas, líder de la Sección 21 del SNTE de Nuevo León; Aníbal Garza, ex presidente del PRD estatal; así como Edgar Salvatierra, dirigente del PVEM.



Finalmente dieron a conocer que Isabel Margarita Guerra, hermana del dirigente estatal del PAN, Mauro Guerra, busca una diputación federal por la vía pluri.



Las diputaciones federales o locales por la vía plurinominal se determinan a través de listas cerradas que entregan los partidos políticos, es decir, que los candidatos son designados por el propio partido y no por el electorado en los comicios.