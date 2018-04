Cómo Vamos no representa a la ciudadanía: diputados

Monterrey

Luego de que el miércoles integrantes de la plataforma Cómo Vamos, Nuevo León anunciaron que alistan un nuevo esquema para evaluar a los próximos alcaldes metropolitanos, los coordinadores de las bancadas del PAN y del PRI desacreditaron a este organismo al mencionar que no representan a la ciudadanía en general.

El coordinador panista, Arturo Salinas, expresó que se trata de una plataforma que ha tenido muchas diferencias con los alcaldes, y se requiere de analizar si lo que mide este organismo, en realidad le interesa al ciudadano común.

“Creo que Así Vamos es una plataforma que ha tenido muchas diferencias con los propios alcaldes, habrá que ver si lo que están midiendo es lo que a los ciudadanos les interesa, yo he sido muy puntual en señalarlo, creo que al final del día no se vale hacer plataformas con metodologías sin que los ciudadanos verdaderamente estén de acuerdo con lo que se mide, que es lo que se necesita, es un poco lo que sucedió con las mediciones del Congreso; sacamos 100 en participación ciudadana porque hemos hecho más de 200 mesas de trabajo y los ciudadanos han participado prácticamente en todas las reformas del Congreso.

“A los ciudadanos les interesa más esa parte que si está un archivo descargable o no, algún documento en el Congreso, creo que es lo mismo que sucede con las mediciones de Aquí Vamos (sic), habrá que preguntar si lo que están midiendo para que pasen de panzazo o no”, declaró.

MILENIO Monterrey publicó que la plataforma Cómo Vamos, Nuevo León, anunció que alista un nuevo esquema para los próximos alcaldes, a fin de que sean evaluados, quieran o no.

El director del organismo, Luis Ávila, señaló que ante los graves problemas que hay en el área metropolitana, la sociedad civil demandará acciones específicas, y los munícipes deberán atenderlas y estar dispuestos a ser calificados.

Al respecto, el coordinador de la fracción del PRI, Marco González, coincidió en que la plataforma no representa ni a los municipios, ni a los ciudadanos, y que además los integrantes no tienen la experiencia en política, porque no han sido alcaldes.

“Que yo sepa no están bien representados todos los municipios en esta plataforma, no sabemos realmente quienes la integran y aquí el mejore referéndum para todos los alcaldes es la reelección, y si va a haber una plataforma de esas, no la tomaría muy en serio dado que la metodología y la misma experiencia de los promoventes de esta plataforma da mucho que desear”, explicó.