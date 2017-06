Guadalupe a favor de cacería de placas foráneas

Guadalupe

Dado que son cerca de 7 mil las infracciones que tienen de placas foráneas, el municipio de Guadalupe se mostró a favor de la iniciativa del Gobierno del Estado para cobrar un registro a los propietarios de este tipo de vehículos.

Francisco Cienfuegos, alcalde de Guadalupe, aseguró que el actual Reglamento de Tránsito tiene exento a los automovilistas con placas foráneas, situación que calificó como injusta.

"Nosotros estamos a favor de todo aquello que sea para la seguridad pública, es un área de oportunidad que no están bajo la normatividad del Estado y del municipio y no es un piso parejo, ¿Porque van a tener más ventajas quienes evaden las leyes mexicanas, que los que la están cumpliendo?", señaló.

Además de esto, resaltó que es una labor de seguridad el tener un registro de placas foráneas ya que la propia Procuraduría tampoco puede dar con el paradero de quienes cometen delitos en estos vehículos.

"Tenemos placas foráneas que no se tiene registro de ellos, que sobrepasa los 7 mil casos en los tres meses de foto multas que no se detecta a las personas puesto que no tenemos un registro de ellos", apuntó.

Admitió que fue la Asociación Metropolitana de Alcaldes (AMA) la que propuso al Estado modificar los reglamentos del Instituto de Control Vehicular para poder dar facultades a los municipios de actuar contra las placas foráneas.

Defiende foto multas, pide congruencia a detractores

En este mismo orden de ideas, Francisco Cienfuegos, alcalde de Guadalupe, defendió las foto multas ante los diferentes procesos legales qué hay en contra y pidió a los detractores ser congruentes con lo que critican.

Lo anterior luego de que Alfonso Robledo, ex candidato del PAN a la alcaldía de Guadalupe, presentara un proyecto similar en campaña y posteriormente criticara el que implementa el edil priista.

"Cada quien debe de ser congruente en lo que dice y lo que hace, así es como nosotros estamos actuando aquí y estamos implementando las mejores medidas.

"Creo que debemos de mantenernos, los que trabajamos en el sector público, con una congruencia y velar por el interés público que es a quienes representamos", añadió.

FSAD