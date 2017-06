Entrega Estado iniciativa de cobro a placas foráneas

Monterrey

Luego de días de polémica por considerar una propuesta abusiva, el Gobierno del Estado presentó este miércoles una iniciativa que establece la creación de un padrón de vehículos con placas foráneas, que incluye una cuota mensual de 302 pesos para permitir su circulación en el estado.

Mientras que la bancada del PRI anunció que no está a favor de la medida, la del Partido Acción Nacional anticipó que no será contemplada la iniciativa en este periodo extraordinario, sino que lo analizarían hasta que se revise el presupuesto estatal para el 2018, ya que se trata del cobro de un derecho.

TE RECOMENDAMOS: Gobierno del Estado va contra placas foráneas

“Entiendo que presentaron el documento, no lo conozco el documento, desde el punto de vista de seguridad puede ser útil, pero tenemos los temas que ya hemos platicado: libertad de tránsito, el que pueda afectar el turismo, entonces más allá de dar opinión en este momento, yo lo guardaría a que haya una iniciativa.

“No es motivo en este periodo extraordinario, estamos obviamente concentrados en sacar estos temas que no son menores y cuando ya llegue el momento podremos tener una opinión. Hay que ver con mucho detenimiento el tema, quizá en mesas de trabajo, opiniones, es algo que da para mucho y que en este momento no estamos en condiciones de analizarlo”, declaró.

La iniciativa del Gobierno solicita la adición del artículo 21 BIS de la Ley que crea el Instituto de Control Vehicular y también contempla la modificación de un inciso al artículo 276 fracción 13 de la Ley de Hacienda del Estado.

El argumento del Ejecutivo es que este padrón contribuye a un mejor control en la seguridad, además de aminorar el desgaste de vialidades y reducir la contaminación.

Por su parte, el coordinador de la bancada del PRI, Marco González, precisó que se trata de un caso que no representa prioridad para su grupo legislativo y que no lo avalarían, sin embargo, constantemente, frente a este tema, ha cambiado de decisión ya en tres ocasiones.

“La postura fue muy clara, no es tema, es importante el padrón, pero ese tema es concluido, es cerrado. El padrón es necesario para saber qué vehículos están transitando, pero que no tenga un costo para el ciudadano, no sé cuál sería la cuota de recuperación si es que hubiera una cuota de recuperación, pero por lo pronto ya la postura fue la misma que dije ayer y antier, por parte del Congreso no podemos autorizar un cobro adicional”, declaró.