Queremos piso parejo y elecciones abiertas: Mariana Gómez del Campo

México

No está para juegos. Dará la batalla por el Gobierno de la CdMx. Sin miedos. Está segura que es el tiempo de las mujeres. Como el de su prima Margarita:

¿Viene aquí por su propio deseo?

Sí.

¿Sin temores?

Ninguno, no hay temor.

¿Le pidió autorización a su dirigente panista?

No es necesario.

¿Y a Fernando Herrera?

¡Por supuesto que no!

Por cierto, ¿alguien le hace caso?

Eres malo.

En fin, ¿que quiere ser candidata al gobierno de la ciudad por el PAN?

Siempre lo he dicho.

¿Y quedan panistas?

Sí, ciudadanos con ganas de una alternativa.

¿Que también se apunta Roberto Gil?

Seguramente.

¿Qué no hay otra cosa en la cual se puedan entretener?

Triste lo que estamos viendo.

¿Qué ha aprendido de la política?

A tener mucha paciencia.

¿Para qué le ha servido?

Para aguantar todos los embates.

¿La política es un juego?

Es mi pasión.

¿La política es como un salón de belleza?

Claro que no.

Por cierto, ¿sigue teniendo el Estudio 495?

Ya no.

¿En serio quiere gobernar la ciudad?

Me encantaría gobernar la ciudad, amo mi ciudad.

¿Preparada?

Sí, muy preparada para ello.

¿Tanto como Margarita?

Margarita es una mujer combativa, entrona y valiente.

¿También se va del PAN junto con ella?

Esperaremos.

¿Y Felipe Calderón?

No ha dicho nada.

¿Margarita, desesperada?

Margarita, la puntera en las encuestas.

¿Qué jugada es esa?

Margarita sabe que puede ser presidenta.

¿A chantajes se gana?

No es chantaje, simplemente queremos piso parejo.

¿Con amenazas se unen?

Piso parejo, elección abierta. Que decidan los ciudadanos.

¿Ya se siente vencida?

No, por ningún motivo.

¿A poco se va con AMLO?

¡No, con AMLO no!

¿Margarita piensa que se vende mejor como independiente?

Habría que ver la decisión que toma Margarita.

¿Y lo es?

En las encuestas es la puntera. Margarita tiene todo para ganar.

¿En verdad se ha imaginado a su prima de presidenta y usted en la capital?

Sí, soy una convencida que es la época de las mujeres.

Doña Mariana, ¿a usted no le amarraron las manos de chiquita?

No, aquí están mis manos, bien sueltas.

¿Ni el ‘Jefe Diego’ la ha corregido?

No, jamás.

¿Qué se traen en el PAN?

No hemos entendido que tenemos todo para ganar la Presidencia.

¿Qué está haciendo Anaya con su partido?

Está haciendo un frente que no es frente, ni ciudadano y tampoco por México.

¿En verdad alteró los estatutos?

Lo decidirá el INE y las instancias correspondientes.

¿A poco hay chicanadas en el PAN?

Sí, sí las hay.

¿Y hasta ahora se dan cuenta?

No, las hemos denunciado muchas veces.

¿Y no les dijeron que la ropa sucia se lava en casa?

Pues sí, pero hoy tenemos las redes sociales.

¿Hasta dónde quieren ver a Anaya?

Aquí lo más importante es que el PAN sea una alternativa viable para la gente.

En fin, ¿Margarita se cae por sí misma o la terminan de tirar?

Pareciera pelea con Margarita y no nos damos cuenta de todo lo que tiene para ganar.

¿Pero si no gana el PAN cómo quiere ganar la Presidencia?

Porque están tomando decisiones unos cuantos.

¿Allá afuera dicen que Anaya les va ganando?

Es cuestión de esperar.

¿El PAN sin Margarita gana?

Difícil.

¿Candidata ganadora?

¡Candidata ganadora!

¿Es verdad que ya negociaron con el PRI?

No, es una mentira.

A ver ¿prefiere al PRI que a AMLO?

Híjole, desafortunadamente AMLO sería lo peor para México.

¿Prefiere al PRI que al frente?

Prefiero al frente, pero un frente democrático y sí ciudadano, y sí por México.

¿Ya vio la sonrisa de los de Atlacomulco?

¡Están encantados!

¿Quieren o no ganarle al PRI?

Tenemos todo para ganarle al PRI, gobernamos más de 40 por ciento de la población.

¿Y se gana con esas divisiones internas?

No se gana. El único que está ganando es el PRI en este momento.

¿No están entonces trabajando para el PRI?

Pareciera que sí. Son desafortunadas las diferencias y el poco diálogo.

¿Ha visto la sonrisa del Presidente?

No lo he visto en los últimos días.

¿Ha visto la sonrisa de Ochoa Reza?

No. No me importa.

¿Y la sonrisa de los senadores?

Sobre todo las ganas que pase algo distinto en el PAN.

¿Cuándo el fiscal anticorrupción?

En este periodo.

¿Cuándo la eliminación del fuero, incluido el Presidente?

Estamos puestos.

¿Amnistía anticipada?

Esperar.

¿En serio, candidata al Gobierno de la ciudad?

Me encantaría.

¿Con la mano de las inmobiliarias?

Inmobiliarias no es sinónimo de corrupción, solamente algunas.

¿Deben responsabilizarse por los daños estructurales?

Constructoras y también gobierno.

¿Eso ya es promesa de campaña?

Eso tiene que ocurrir.

¿Resiste Mancera una auditoría?

No la resiste.

¿Mancera debe quedarse?

Sería lo más responsable.

¿Adiós a su candidatura presidencial?

Tiene que atender a la gente, hay damnificados.

Por cierto, ¿ya viene Ebrard?

Lo estamos esperando.

¿Tenemos sismo?

Pues sí que va haber sismos en esta ciudad.

¿En serio, un decreto para usar prerrogativas en los damnificados?

No es suficiente, tiene que ir mucho más. Una reconstrucción seria de país.

¿Votos clientelares a la vista?

Espero que no. Hay que fiscalizar con lupa.

¿El PRI los volverá a chamaquear?

Probablemente a cómo vamos.

¿Dice que se puede filtrar el crimen organizado a los partidos?

Se puede filtrar el crimen organizado y también el PRI al PAN.

¿A poco no está el crimen en el PAN?

No.

¿Falta acusar a Anaya de estar coludido con el crimen?

Mentira.

¿Qué se necesita para ser senador?

Mucho trabajo.

¿Se vive bien de senadora?

No me quejo.

¿También irá a San Petersburgo?

No.

¿Pedro Kumamoto al Senado?

Parece que sí, un candidato independiente.

¿Qué le envidia a los independientes?

La fuerza para atreverse a ser independientes y dejar a los partidos.

¿No es independiente?

Yo soy independiente.

A ver, ¿sí al aborto?

Sí a la vida.

¿Sí a la lectura de la Biblia en las escuelas?

Es decisión de cada quien.

¿Quién le ha dicho que en esta ciudad son de derechas?

En esta ciudad no se es de derecha ni izquierda. En esta ciudad hay un alto porcentaje que ni siquiera sale a votar.

¿Usted de dónde es?

Centro-derecha.

¿Ya le pidió permiso al cardenal Norberto?

No tengo que pedirle permiso a nadie.

¿Deberá ser llevado a juicio por encubrimiento de pederastas?

Que se investigue.

Senadora, ¿ha hecho uso de recursos públicos en beneficio propio?

No.

¿Nunca?

No.

¿Ha visto a Abelardo Escobar?

No.

¿Sin resentimientos?

Ninguno.

Vuelvo, ¿a los jóvenes organizados les recomendaría irse de senadores o crear una constructora?

Me encantaría ver a los jóvenes independientes participando en política.

¿La reconstrucción es la rebatiña que viene?

Espero que no, aunque pareciera que sí después de ver el ridículo de los partidos.

¿Más de mil 500 edificios dañados?

Sí.

¿Mil 271 denuncias solo por infringir el uso de suelo?

No va alcanzar con 40 mil millones de pesos. Tiene que haber culpables y en la cárcel.

¿La caída del sistema de Seduvi?

¡No les creo nada, mentirosos, corruptos!

¿La burla?

Completamente.

¿La corrupción, senadora?

El mal de nuestro país.

¿Usted sobre cuántos muertos edificará su riqueza?

¡Ninguno!

¿Tiene los nombres de las 228 personas que murieron en la ciudad?

No.

¿Le importan?

Claro que sí.

¿Cuántos niños murieron en el Rébsamen?

Murieron 19 niños.

¿Le parece que saber eso es el ‘abc’ de la sensibilidad para ser candidato?

¿Cuántos fueron exactos?

¿Sheinbaum debe saberlo?

Espero que sí. Ella ha estado metida 24 horas aparentemente en este tema.

¿Le gana?

A ver si la dejan ser candidata después de lo ocurrido en su delegación.

¿A qué juega, senadora?

No es un juego.

¿Qué quiere?

Trabajar, trabajar en lo que más me apasiona.

¿Para qué quiere gobernar la ciudad?

Merecemos una ciudad distinta, con calidad de vida.

¿Hay crimen organizado en la CdMx?

Sí lo hay.

¿Hay que negociar con ellos para gobernar?

Claro que no.

¿La rebatiña, senadora?

Esperemos que no sea así, será un año complicado y ya lo está siendo.

En fin, ¿qué país deja Peña Nieto?

Un país con corrupción, con impunidad y con mucho dolor.

¿Margarita lo hará mejor?

Estoy convencida de ello; es una persona honesta y trabajadora.

¿Y ganará?

¡Así sea!