Piden partidos piso parejo en financiamiento

Al argumentar que no es equitativa la repartición de financiamiento público a partidos políticos, representantes de Movimiento Ciudadano (MC) y Morena pidieron piso parejo en la asignación de recursos a la Comisión Estatal Electoral.

Lo anterior luego de que el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral (CEE) aprobara un monto total de 202 millones 102 mil 798 pesos como financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos en 2018, y 62 millones 305 mil 063 pesos para sus gastos de campaña.

En el caso del PRD y Morena no se les asignó presupuesto ordinario debido a que no alcanzaron el 3 por ciento de la votación válida emitida en elección local pasada, y sólo obtuvieron fondos para sus gastos de campaña; por otra parte a MC se le otorgó 27.4 millones y 8.2 millones, de fondo ordinario y gastos de campaña, respectivamente.

"Las campañas electorales en nuestro estado cada vez se convierten en campañas electorales más caras, millonarias el autorizar estos recursos para campañas electorales y para los gastos ordinarios de los partidos. Es un insulto cada vez más grave y ofende al pueblo que 260 millones de pesos estén destinados para estas cuestiones.

"Nos encontramos hoy otra vez con esta situación de campañas millonarias no parejas porque unos tienen más que otros y eso pues hace nuestra contienda que no tengamos un piso parejo, aparte de que es insultante por la cantidad de recursos que se destinan, no existe la equidad", mencionó Horacio Tijerina Hernández, representante de MC en la Comisión.

Por su parte, Roberto Benavides González, representante de Morena, criticó que partidos políticos rebasen los topes de campaña y que el recurso privado supere por mucho lo que reciben de financiamiento público, lo cual hace aún más desigual la contienda.

Finalmente, y pese a esta serie de señalamientos, el Consejo General de la CEE aprobó por unanimidad los montos antes referidos para financiamiento público de partidos.

Fijan límite de aportaciones a partidos

Tras haber aprobado el monto global de financiamiento público y gastos de campaña a partidos, la Comisión Estatal Electoral definió el límite de aportaciones que pueden recibir los institutos políticos de parte de simpatizantes.

Durante la sesión extraordinaria de este 22 de enero, el Consejo General de la CEE determinó que la cifra máxima que cada partido podrá recibir por aportaciones en dinero de simpatizantes es de 5 millones 700 mil 919 pesos.

Por otra parte, de manera individual, el límite que cada persona física o moral podrá aportar a un partido es de 570 mil 091 pesos.

Para el caso de esta jornada electoral en donde se renovará el Congreso local y los ayuntamientos, la ley establece que las aportaciones totales de personas físicas o morales para partidos políticos no pueden exceder el 10 por ciento del tope de gastos de campaña asignado en la última elección de gobernador, más el índice de inflación acumulado a la fecha.

En tanto, las contribuciones individuales a los institutos políticos no pueden exceder el 1 por ciento de este mismo tope de gastos.

Finalmente, acordaron que los topes anuales, mínimos y máximos de las aportaciones de la militancia serán elegidas individual y libremente por cada partido político.

Previo a la aprobación por unanimidad de este acuerdo, representantes de partidos minoritarios mostraron su inconformidad por la práctica de algunos grupos políticos que rebasan el tope del financiamiento privado permitido y pidieron al Pleno de la CEE aumentar la vigilancia en este sentido.