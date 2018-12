Piden diputados investigar robo de gasolina en Pemex

Mariana Ramos

Luego de que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México señalara que hay indicios que desde Petróleos Mexicanos (Pemex) se roba el combustible, desde la Cámara de Diputados a nivel nacional, legisladores por Guanajuato hicieron un llamado para que se investigue lo que ocurre en Guanajuato.



Y es que en la entidad guanajuatense se ha convertido en el estado más violento del país, tan sólo en el primer semestre del año hubo un incremento del 124% en víctimas de homicidios dolosos, en gran parte por el conflicto de la extracción ilegal de combustibles, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



En entrevista con MILENIO, Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado federal, hizo un llamado a las autoridades federales para que la estrategia contra el huachicol se aplique de inmediato.



“Hoy lo dijo (el Presidente de México) y hace seis días señaló que había altos homicidios y mencionó puntualmente a Guanajuato, dijo que era el tema del huachicol, un tema que representa entre 60 mil y 80 mil millones de pesos y evidentemente viene dentro de Pemex, si ya el Presidente tiene el diagnóstico, que ya en Guanajuato lo habíamos dicho y si más del 80% de los homicidios del huachicol se dan por ese tema, pues yo sí le estaría pidiendo al Presidente y al secretario que de inmediato se implemente el plan dado que es una responsabilidad franca y neta del gobierno federal pues que tomen acciones necesarias para que se acabe el huachicol en Guanajuato”, señaló el legislador federal.

Aseguró que desde hace tiempo, se había hecho un llamado para que desde Pemex se hiciera el rastreo del robo de combustible.



“Ya saben que es Pemex, ya saben de dónde viene, le toca a la federación atenderlo ya están con un presupuesto suficiente pues que se pongan a trabajar, sí ya está el diagnóstico, que apliquen el tratamiento.

Todos los legisladores de Guanajuato los que estamos conformado el Congreso federal estamos muy al pendiente del tema desde cuando el Presidente señaló los homicidios”, comentó.



Agregó que el tema del Huachicol no es un problema nuevo en la entidad guanajuatense y que desde el sexenio pasado ya era un tema que se había hecho visible a las autoridades.



“Inclusive el gobernador (Miguel) Márquez se había juntado con el director de Pemex en varias ocasiones pero no le ponían solución porque para darte un ejemplo si la puerta de llave de lo que llega a Guanajuato le puedes medir lo que entra y luego le mides lo que sale, tú te das cuenta de a dónde se está yendo, y entonces si eso no está ocurriendo y no estaba Pemex ni siquiera estaba interesado en contabilizar la cantidad de gasolina que se manejaba, pues es un serio problema.



"Me alienta mucho que por primera vez se reconozca desde la Presidencia de la República que lleva violencia, que lleva crímenes en Guanajuato. Ya tiene el gobierno federal el diagnóstico, tiene las fuerzas”, expresó.



“El problema es grande, porque se roban entre 60 mil y 80 mil millones de pesos al año en combustibles y no solo es el huachicol: hay indicios de que el robo se da al interior de Pemex, de refinerías y de los centros de abasto de combustibles. Entonces estamos ya afinando el plan para cortar de tajo con el robo de combustibles” Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México