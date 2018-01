Piden investigar financiamiento de 'funcionarios broncos'

Monterrey

Luego de que se diera a conocer que 17 funcionarios con nómina en el Gobierno Estatal buscan contender como independientes por cargos locales o federales, y que al menos 15 de ellos ya rebasaron el mínimo de firmas requeridas, legisladores de diversas fracciones llamaron a las autoridades electorales a rastrear su financiamiento pues sospecharon de un posible desvío de recursos.

Hernán Salinas y Héctor García, diputados locales del PAN y del PRI, respectivamente, coincidieron en que la desbandada en el Gobierno Estatal fue orquestada desde el comienzo para apoyar el proyecto independiente de Jaime Rodríguez Calderón, aspirante a la presidencia de la República.

Por otra parte, Samuel García, diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), consideró que las firmas recabadas por estos funcionarios son apócrifas, y las autoridades electorales como el INE o la Fepade serán responsables de investigar su procedencia.

"Creyeron que siendo los primeros en sobrepasar y 10 veces más las que ocupaban, ese músculo los iba a llevar fuertes a la campaña pero muy tontos porque esas firmas que fueron el músculo, que están o maquilladas o compradas, ahorita están en procesos y vamos a ver si no solamente les quitan el registro pueden acabar en la cárcel porque eso es un fraude a la ley", expuso.

Héctor García señaló que desde el comienzo de la administración fue un secreto a voces que diversos funcionarios del Estado iban a pedir licencia y a buscar un cargo de elección popular para apoyar a Jaime Rodríguez.

"Es un gobierno que de alguna forma dará facilidades, esperemos no (dé) financiamiento a sus candidatos. Desde el inicio del gobierno pues era un rumor general el hecho de que iban a impulsar desde el interior a muchos de esos funcionarios para que compitieran en la búsqueda de fortalecer el proyecto independiente.

"No (hay que) despegar la vista del posible financiamiento que ojalá no sea desde el interior del Gobierno. Nadie se anima a ser candidato sino siente tener el apoyo, no nada más moral sino además económico, y esto pudiera preocupar. No vaya a ser que el Gobierno se vaya a dedicar a financiar candidatos en lugar de hacer su trabajo", mencionó Héctor García.

El legislador panista coincidió con su homólogo del PRI y apuntó que la desbandada de funcionarios estatales es una estrategia para ganar musculo o fuerza política dentro del proyecto independiente.

"Definitivamente hay una desbandada del Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón con la finalidad de participar en estos comicios. El hecho de que se hayan volcado esa cantidad de funcionarios del ejecutivo habla de que no fue una situación espontánea sino que realmente hubo algo orquestado desde las más altas esferas del Gobierno del Estado para impulsar a estos funcionarios", concluyó.