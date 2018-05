Piden actuar contra todo el servicio de taxis pirata

Monterrey

Los diputados locales Jesús Nava, del Partido Acción Nacional y Samuel García, de Movimiento Ciudadano, cuestionaron la actuación de la Agencia Estatal del Transporte al actuar solamente en contra un grupo de presuntos taxis piratas y no en contra de todos, ni tampoco contra Uber.

Además, coincidieron en plantear la necesidad de ordenar el transporte, desde la reestructuración de las rutas urbanas, hasta la regulación del sistema Uber.

“La verdad es que es una opinión agridulce, porque si bien, queremos que se regulen los taxis, también es cierto que han venido muchos taxistas a alegar que es una cacería política de la agencia de Longoria a ciertos grupos no afines a ‘El Bronco’, entonces si sabemos que hay más de 2 mil o 3 mil taxis piratas y solamente van y decomisan cantidades mínimas, no estamos atacando el problema de fondo. Aquí lo que esperamos son soluciones ya integrales y no estar por cachitos y menos si como manifiestan los taxistas, se debe a un tema electoral.

“Ese es el tema, si quieres decomisar a los Uber y Cabify, ellos alegando libre mercado y que no son taxis, se van a amparar y van a ganar, esa es la desgracia de no tener regulado el servicio de plataforma, ellos sí tienen que ganar, y el taxista pirata no, si no está pintado, y no es vía aplicación, evidentemente es otro Uber, pero si sí está pintado y se ostenta como taxi, pues le van a decomisar el carro”, declaró Samuel García.

Dijo que no duda que haya intereses de algunos funcionarios públicos estatales en el caso de la empresa Uber, tras el rumor de que algunos de ellos tienen vehículos operando en esta empresa.

Al respecto, Jesús Nava, quien además es candidato panista a diputado local por el distrito 19, expresó que se debe de reformar la Ley del Transporte y enfocarse en tres puntos específicos:

“El 40 por ciento de los problemas de Nuevo León están en tres (temas), en aumentar la capacidad del Metro, en reordenar la Ecovía y en reordenar las rutas del transporte”, dijo.

Nava fue entrevistado este viernes tras participar en el evento denominado Diálogos UDEM 360 Rumbo a las Elecciones en México”, que organizó la Universidad de Monterrey (UDEM) y en la que participaron todos los candidatos al distrito 19.