Pide último anteproyecto de Desarrollo Urbano

Monterrey

Las dudas surgidas por un grupo de ciudadanos derivado del anteproyecto de la nueva Ley de Desarrollo Urbano, provocó que surgiera una discusión durante una mesa de trabajo, entre la presidenta del Congreso del Estado, Karina Barrón Perales, y el legislador panista y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Jesús Nava Rivera.

TE RECOMENDAMOS: Proyecta primera mesa de trabajo por Ley de Desarrollo Urbano

Barrón Perales, quien convocó al grupo de ciudadanos, en su mayoría del sur de Monterrey, acusó al diputado Nava de circular un anteproyecto “patito” que contiene muchas inconsistencias.

“Hice un llamado al presidente de la Comisión, que nos haga circular el otro anteproyecto, porque el último que tenemos es del 21 de septiembre y es con las observaciones que hablaron aquí presentados. Presentó algo distinto a lo que se circuló, que es el último documento que nosotros tenemos, esperamos que se nos circule el último proyecto, no estábamos enterados de cómo lo presentó el día de hoy, ahora es pedirle al presidente que nos haga circular también a los ciudadanos para traer la tarea ya hecha.

“Que realmente se respeten los usos unifamiliares, que se haga el compromiso de la vigencia, que se haga el compromiso de que se quede como la ley actual, que sean 150 viviendas por hectárea, que se haga el compromiso de las áreas verdes, que se haga el compromiso de que no se construya en lugares de conservación”, dijo Barrón.

Cabe destacar que prácticamente se les permitió hablar a todos los ciudadanos que asistieron a la mesa de trabajo.

Por su parte el legislador panista, Jesús Nava, comentó que en realidad la nueva Ley de Desarrollo Urbano protegerá la calidad e integridad de vida de los ciudadanos y que se escucharán todas las opiniones expertas y de ciudadanos.

“Se les va a presentar un dictamen y posteriormente un dictamen aprobado esas son las siguientes dos etapas; nosotros tenemos una fecha límite para presentar esto que es el 28 de noviembre.

“Hay responsabilidad por parte de nosotros, tenemos ese tiempo marcado pero no vamos apresurar algo si no tenemos un consenso que asegure la integridad y la calidad de vida de los ciudadanos de Nuevo León, que asegure que no se den permisos a Casinos como actualmente se hacen, que asegure que no se construya en pendientes mayores de 45 grados que actualmente se hacen, que asegure que no se hagan uso de suelos mixtos en zonas residenciales que actualmente se hace”, dijo Jesús Nava.

Presentan documento

Supuestos integrantes del Colegio de Abogados Regiomontanos entregaron este jueves un estudio jurídico en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado donde señalan que reformar la Ley de Transporte para regular la operación del servicio privado de taxis como Uber sería inconstitucional.

El abogado Hugo Dante Lucio, quien entregó el escrito comentó que se basan en que los legisladores pretenden regular el servicio de transporte privado basado en cómo se rige el servicio público, y en ello estriba la supuesta inconstitucionalidad, ya que en todo caso el privado se regula por el Código de Comercio, que es federal.

"Por eso es que estamos solicitando que no se haga una sobrerregulación en el caso, pues podríamos caer en una situación de inconstitucionalidad al estar buscando la recaudación de este servicio", dijo Lucio.