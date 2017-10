Pide PRI análisis antes de privatizar penales

Monterrey

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado consideró que antes de decidir si se privatizan los penales de la entidad, primero se deben de presentar razones para ello, además de analizar la forma y el fondo.

Dijo que no se debe de tomar una decisión unilateral y que se debe de tomar en cuenta al Congreso, principalmente porque el Gobierno planteó reformas a la Ley de Seguridad Pública para que la administración de los centros penitenciarios pase de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría General de Gobierno.

“Tendríamos que analizarlo a fondo, no es de la noche a la mañana, yo le sugeriría al Gobierno del Estado que convocaran a reuniones para que nos platicaran más del tema, incluso dentro de la Comisión de Justicia y Seguridad, no nada más se puede dar una declaración así por dar, tiene que haber sustento, tiene que haber forma, fondo y sobre todo ver las razones del por qué y cómo va a mejorar eso y como puede beneficiar que no haya tantos problemas.

“Es importante saber, si lo van a hacer ellos y están pidiendo una reforma penal, tiene que ir todo integrado, ayer comentó el secretario general de Gobierno que nos necesita y no nos necesita, nosotros si necesitamos al Gobierno del Estado y quisiéramos saber de fondo de que se trata la privatización y si el Gobierno del Estado está muy interesado en la reforma de sus penales, pues tendría que ser todo en conjunto”, declaró.

Reforma innecesaria

Luego de que la Suprema Corte validara que los alcaldes que pretendan reelegirse no requieren separarse de su cargo, Marco González comentó que con ello ya no es necesaria la reforma a la Ley de Gobierno Municipal y a la Constitución del Estado que plantearon las comisiones unidas de Legislación y Puntos Constitucionales esta semana, que contemplaba que los ediles que pretendieran reelegirse dejaran en sus cargos de manera interina a funcionarios de su gabinete.

“Prácticamente quedó invalidada, tendríamos que ver el lunes los coordinadores si le seguimos para adelante o si ya no tiene razón de ser, si ya la Suprema Corte dio las reglas bien claras, por parte del PRI ya no hubiera razón de estar siguiendo con una segunda vuelta”, declaró.

Luego de que con esta resolución de la Corte que permite las diputaciones plurinominales, que generó que el gobernador anunciara que habrá diputados huevones, Marco González dijo que más bien los abogados del Gobierno son flojos y les falta materia gris, por ello perdieron el caso en la Corte.

“Es que le gusta mucho al gobernador decir esa palabra, yo puedo decir que en este Gobierno hay de todo, pero lo que sí, su equipo jurídico aparte de ser flojos, les falta materia gris”, declaró.