Investigar a funcionarios tras fuga de menores, pide PRI

Monterrey

Ricardo Alanís/Monterrey Ante la fuga de ocho internos del Tutelar para Menores, el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideró que la seguridad ya se salió de control en la entidad, y exigió que investigue a los funcionarios relacionados con el caso.

El diputado tricolor, Héctor García, señaló que ya se trata de una situación de ingobernabilidad y de un estado fallido.

"Las cosas están fuera de control, ya no están por salirse de control, ya están fuera de control, si observamos la expresión de la gente de Allende y que seguramente replicarán otros municipios, si vemos lo que está pasando en los penales que es casi a diario, y lo que hoy sucede en el Tutelar, habla de un estado con una ingobernabilidad en materia de seguridad terrible.

"Quiere decir; si en esos lugares en donde el estado tiene el poder de controlar las cosas se salen de control, imaginemos que está sucediendo en la calle, hemos sido insistentes nosotros en que cada vez son más las voces en la calle de gente que te platica de un asalto, un robo, de que vio a alguien armado, que robaron una tienda, etcétera, más esto de la inseguridad que se vive en donde ellos sí pueden tener la fuerza del Estado para poder controlar, pues habla de un Estado fallido en materia de seguridad, estamos en un estado fallido", dijo.

Comentó que el gobernador no ha asumido su responsabilidad de que tiene que no es sólo tener gente capacitada en los distintos cargos, sino que él mismo no le da la seriedad al tema, ya que declara que de todo le echan la culpa, cuando en realidad él es el principal responsable.

"Ahora bien, si en el Tutelar donde están jóvenes con alta peligrosidad, se pueden fugar ¿pues qué está sucediendo?, es que tiene en los puestos claves a amigos personales en lugar de gente capacitada, así de sencillo", explicó.

"Si con ese grado de peligrosidad no llega a recapturarlos, yo creo que deben, por lo pronto, tener en investigación a los directivos del Tutelar de Menores, sean amigos o no sean amigos del gobernador, los deben en este momento investigar, porque es un delito la fuga en cualquiera de los centros de readaptación, como es el propio Tutelar para Menores, pero imagine usted si eso sucede con menores que se supone que están bajo custodia que se supone que deberían de estar preparados para ello", comentó.