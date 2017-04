Pide PAN que se apeguen a la ley en desincorporación de predio

Monterrey

Ante la desincorporación de una calle del fraccionamiento Residencial La Cima para venderlo a los propietarios del periódico El Norte, el diputado local del Partido Acción Nacional, Marcelo Martínez declaró que las acciones que se realicen deben ser apegadas a lo que establece la ley.

El legislador comentó que desconoce a fondo este caso, ya que la información que tiene es la que le proporcionó un vecino de la zona, y que además nunca lo presentaron ante el Congreso del Estado.

"Obviamente, que lo hagan conforme a lo que está establecido y en las leyes y no debería de haber ningún impedimento. No conozco el proyecto de como está establecido, conozco a un vecino que me había platicado de cómo está el proyecto, uno de los vecinos que están ahí pegado, que son de los que terminó dando su firma y él me había hablado de cómo estaba todo esto, de esto ya hace tiempo.

"De la viabilidad jurídica no te sé decir cómo está exactamente porque no conozco el proyecto, a nosotros en Congreso no nos lo presentaron, entonces no sé exactamente como esté el proyecto, jurídicamente no lo conozco porque no lo he visto", declaró.

Este jueves la Comisión de Hacienda del Cabildo de San Pedro Garza García sometería a votación del pleno la desincorporación del dominio municipal de la citada calle del Fraccionamiento Residencial La Cima para venderlo a los dueños del periódico El Norte.

El terreno de propiedad municipal ocupa un espacio de casi mil metros cuadrados que corresponden a la calle Cipreses, y el resolutivo de dicha comisión edilicia, fue resuelto el mismo día que les llegó, es decir, el 29 de febrero, cuando en cualquier caso se tardan meses.

Los documentos para esta desincorporación los recibió la comisión de manos del tesorero municipal, Rafael Serna Sánchez, para su estudio y posterior dictamen.

KDSC