Pide licencia Concepción Landa a diputación

Monterrey

Tras aceptar la invitación del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para hacerse cargo de la Secretaría de Cultura, la diputada local del Movimiento Ciudadano, Concepción Landa presentó este viernes ante el Congreso del Estado su solicitud de licencia indefinida.

A las 14:20, la legisladora acudió a la Oficialía de Partes para entregar el documento donde precisa que es sin goce de sueldo y que es efectiva a partir de este viernes.

"Pues les informo que estoy con el gusto y la tristeza al mismo tiempo, pero más con el gusto de la nueva encomienda que tendré, el gobernador del Estado de Chihuahua que me invita a formar parte de su Gabinete como secretaria de Cultura y es un puesto para el que yo me he preparado durante mucho tiempo, porque toda mi vida he trabajado en el área de cultura y tengo una maestría en políticas culturales y acción artística, y el proyecto del gobernador Corral va enfocado a que la cultura sea la base y el motor del desarrollo.

"En ese sentido, estoy muy contenta de poder colaborar desde esa trinchera en un gobierno de coalición, que es progresista y donde las fuerzas de la sociedad civil están participando”, declaró.

Precisó que el lunes viajará a Chihuahua para integrarse al cargo a partir del martes, cuando tome protesta a las 11:00.

TE RECOMENDAMOS: MC va contra reforma electoral

La suplente de Concepción Landa es la diputada Mariel Saldívar, quien actualmente es coordinadora de Políticas Públicas en la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública, quien se espera que asuma el cargo hasta el arranque del próximo periodo ordinario de sesiones, el próximo 1 de septiembre.

Concepción Landa aclaró que pone fin a una estadía de 14 años en Nuevo León, donde además de haberse desempeñado como diputada, fue regidora en el municipio de San Pedro, por el Partido Convergencia.

La legisladora fue acompañada en el acto por el coordinador de la bancada, Samuel García, a quien agradeció el apoyo durante estos dos años de la actual legislatura.

Asegura cumplir promesas

Concepción Landa, quien en la solicitud de licencia entregó un informe de actividades de lo que realizó en el segundo año legislativo, comentó que vivió una experiencia enriquecedora como diputada y asegura haber cumplido todas las promesas de campaña.

"Claro que sí, me voy muy satisfecha de que ha sido un ciclo completo, de que no dejo a mis electores con tareas pendientes, que he cumplido, y vaya que en la diputación aprendí a luchar, a llevar los temas hasta el final con templanza, con fortaleza y con valentía, sobre todo, siendo parte de una bancada pequeña y con ganas de transformar Nuevo León.

"Claro que voy a extrañar al Congreso, y no crean, la encomienda a la que voy es un reto muy grande", comentó.