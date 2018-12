Adín Castillo

Señalando que ven un presupuesto federal equilibrado y realista, la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Monterrey (Canaco), pidió al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dejar de esperar recursos federales y buscar otras maneras de realizar obra pública.

En voz del presidente de la cámara, Jorge Emilio Garza Treviño, la Canaco hizo un llamado al mandatario estatal para aceptar que el Gobierno Federal no podrá apoyar en algunos proyectos que requiere la entidad, tal como sucedía con la administración de Enrique Peña Nieto.

Por esta razón, Garza Treviño pidió que ya no se siga esperando y busque otras alternativas en la iniciativa privada o a través de deuda pública.

"A nuestro gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez que ya no espere por participaciones federales... nuestra petición es que se haga obra pública tan necesaria en nuestra ciudad y en nuestro estado, con participación privada, a través de APP's o deuda, pero no se puede quedar colapsada la ciudad que está en crecimiento y que la obra pública no está creciendo", expresó.

De acuerdo a los representantes de la cámara en Nuevo León, el Paquete Fiscal 2019, presentado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo acorde a la realidad económica que vive México.

Javier Arteaga, vicepresidente de servicios afiliados de Canaco, resaltó que en el paquete se contempla un superávit del 1 por ciento, es decir, que se va a ingresar más de lo que se gasta.

"Vemos un presupuesto realista, está empezando con un presupuesto equilibrado en donde está generando un superávit del 1 por ciento, qué quiere decir, que va a ingresar más de lo que va a gastar, no va a ser necesario adquirir nueva deuda", comentó.



Además, destacó que está cargado a apoyar a los más necesitados, aunque sí lamentó que haya proyectos específicos de Nuevo León que quedaron fuera.

"Se están quedando muchos proyectos que nos gustaría que hubieran incluido en el presupuesto, sobre todo los de aquí de Nuevo León, que hubieran incluido mayor apoyo para la presa Libertad, el Metro, para los penales, sin embargo, la conclusión es que es un presupuesto realista", dijo.

El diagnóstico de Sergio Anguiano Ayala, director de la cámara, también fue positivo, calificándolo de "equilibrado", aunque sí resaltó que quedan algunas dudas en áreas específicas.

"El tema de la desaparición de los subsidios para vivienda, tampoco queda claro cómo se va a sustituir toda la cuestión de apoyo a Pymes, ese sería otro tema que nos preocupa, principalmente, pero en general vemos un presupuesto bastante equilibrado", dijo.





​