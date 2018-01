Pide arzobispo reforzar seguridad en NL

Monterrey

Luego de los hechos violentos ocurridos ayer en la noche, en dónde murieron 12 personas, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, llamó a las autoridades a reforzar la seguridad en el estado y no distraerse en temas electorales.

En rueda de prensa tras la misa dominical, monseñor consideró que la jornada electoral puede ser una trampa y un distractor para las autoridades en los tres niveles de Gobierno, por lo que exhortó a incrementar la vigilancia.

Nueve de los 12 homicidios que sucedieron ayer fueron a causa de un ataque a balazos en la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás de los Garza.

En este municipio también fue asesinado un joven a balazos, pero en la colonia Cuatro de Octubre; mientras que en Santa Catarina, en la colonia Rincón de las Mitras, un pequeño de 11 años de edad murió también a causa de un arma de fuego y finalmente en Cadereyta, en la colonia Alberos, otro joven falleció luego de que lo atacaran a balazos.

"Creo yo que es un momento de que como he dicho siempre se esté atento a todo lo que pasa en nuestro país porque la violencia no sólo se ha incrementado en nuestro territorio sino en muchas partes del país. Los tiempos electorales pueden ser una trampa, pueden ser un problema para la paz de la comunidad, porque las autoridades están distraídas en esos procesos de ganar el voto.

"Creo yo que hay que tener muchísimo cuidado como siempre lo estoy pidiendo que no haya distracciones. La violencia siempre está a la puerta de la casa y si no se atiende puede sorprender a los ciudadanos", indicó.

Expresó que con el recrudecimiento de la violencia debido al narcotráfico las muertes que más duelen son las de civiles ajenos a los conflictos entre el crimen organizado.

"Lo que más duele es cuando las víctimas son ciudadanos, vamos a decir de a pie, que no tienen nada que ver en esos conflictos. Ojalá y todos y esto me refiero a todo el país, que las elecciones no nos ocupen mas la mente de lo necesario. Menos palabras, más contundencia en los ofrecimientos y los que están gobernando que no se distraigan", puntualizó monseñor Rogelio Cabrera López.