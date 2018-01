Pide arzobispo no descuidar Estado por cambios en Gabinete

Monterrey

El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, pidió a las autoridades de Nuevo León no perder el control del Estado por pausas en la gobernabilidad, toda vez que la administración estatal ha sufrido cambios de Gabinete debido al arranque a la campaña del gobernador con licencia y aspirante a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón.

Monseñor se abstuvo de emitir un juicio sobre el inicio de la campaña de "El Bronco" debido a la veda electoral, pero sí expresó su petición de que a Nuevo León le vaya bien, independientemente de quién esté al frente del Poder Ejecutivo.

Cabe recordar que luego de que a Jaime Rodríguez Calderón se le otorgara la licencia por seis meses para contender como aspirante independiente a la presidencia, se designó como gobernador interino a Manuel González, quien antes fungió como secretario general de Gobierno.

"Los sacerdotes y obispos tenemos veda electoral que ni podemos hablar bien ni mal de ningún candidato, así lo marca y tenemos que abstenernos de nuestra opinión, lo único que podemos expresar siempre son nuestros deseos, lo he dicho siempre: quiero que Nuevo León siga adelante, que no obstante estas pausas en la gobernabilidad no se pierda el rumbo, no se pierda el cuidado que merece toda la sociedad.

"Ninguno que está al frente de nosotros puede distraerse en lo que no le compete: el gobernante a gobernar y los candidatos a promoverse, es así como lo manda la ley y es así como lo queremos nosotros los ciudadanos. Yo deseo y quiero siempre el bien para nuestro estado, el bien para nuestro país; son tiempos complicados, siempre las épocas electorales son difíciles", mencionó.

El arzobispo llamó a las autoridades a no descuidar las funciones que les competen y apegarse a lo que la ley establece, dejando a un lado los tintes políticos.

"Nosotros tenemos como obispos que guardar nuestras palabras, nuestras opiniones, pero sí podemos expresar los deseos de paz y de tranquilidad, que nadie descuide lo que tiene que hacer y que nadie pretenda hacer una cosa distinta a lo que le manda la ley", puntualizó.

Finalmente pidió al gobierno evaluar a los mejores candidatos para que reemplacen en el Gabinete a aquellos funcionarios que renunciaron a su cargo para unirse a la campaña de Rodríguez Calderón.

Lo anterior surge luego de que por algunas horas Gerardo Morán Vidaurri fuera nombrado titular de la dirección general de investigación de la Secretaría de Seguridad Pública, pese a tener antecedentes penales.