Oposición en el Senado urge a Peña definir titular en PGR

La oposición en el Senado exigió al presidente Enrique Peña Nieto no caer en la simulación y aclarar si dejará a un encargado de despacho, si nombrará a un nuevo procurador o si intentará hacer pasar a Raúl Cervantes como fiscal general.

En conferencias por separado, los coordinadores Fernando Herrera, del PAN; Luis Sánchez del PRD, así como el vice coordinador del PT-Morena, Miguel Barbosa, coincidieron que en que las reformas a la fiscalía general y fiscalía anticorrupción deben quedar listas en este periodo, haya o no titular de la PGR.

Al confirmarse que el próximo miércoles se reunirán con los coordinadores de Cámara de Diputados para definir la agenda del periodo ordinario, el panista Fernando Herrera dijo que no van a aceptar a nadie que no reúna los requisitos exigidos para el nombramiento de un fiscal general: que sea apartidista, autónomo y que tenga probidad.

“Es importante avanzar en estas precisiones, que tendrá que hacer el Ejecutivo de si el procurador regresará al Senado, que lo diga y que lo diga ya”, destacó.

Fernando Herrera exigió que se aclare si es sólo una cortina de humo para evitar el ‘pase automático’ y quedar en calidad de elegible; “eso no se va a tolerar”.

Planteó que además el Presidente deberá señalar cuál es su visión en esta coyuntura sobre la ruta que debe seguir la PGR; sii pretende enviar a un nuevo procurador o si busca dejar a un encargado de despacho.

El perredista Luis Sánchez dijo que el Congreso está obligado a avanzar en las reformas necesarias, pero el Ejecutivo tiene que aclarar si va a enviar una propuesta de procurador porque hay temas pendientes, entre ellos el caso Odebrecht que perfiló como una investigación concluida a nivel internacional.

El senador Miguel Barbosa dijo que las reformas al artículo 102 y las relativas al Sistema Nacional Anticorrupción deben avanzar.

“Simplemente si el Ejecutivo no presenta la propuesta al Senado ahí va a estar sin titular. Todo apunta a que habrá un encargado de despacho con el propósito de que aprobemos la ley de la fiscalía porque si la condición es que no haya titular de la PGR, bueno pues no hay pase automático. Ese es el propósito. Sería una ley inservible, y entonces la salida de Raúl Cervantes sería un plan con maña, aunque yo veo que la salida de Raúl Cervantes es un acto de honestidad”, destacó el ex perredista.

















