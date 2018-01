Presentan segundo citatorio para Diego Sinhue ante PGR

León, Gto.

Por segunda vez, el aspirante a la gubernatura del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo fue citado el día de mañana por la Procuraduría General de la República (PGR) con sede en la ciudad de León para comparecer por la denuncia penal que interpuso Morena, así lo informó la secretaria general del partido, Alma Alcaraz Hernández.

La denuncia contra Sinhue es presentada por presuntamente hacer uso de recursos públicos federales para su promoción personal, así como por actos anticipados de campaña.

“Esta citado a comparecer Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a la una de la tarde en las instalaciones de la PGR. El citatorio fue pegado en su casa. Nosotros esperemos que no vuelva a decir que no estuvo enterado o que no le pasaron el recado, sino que se haga presente", dijo.

Alcaraz Hernández en compañía del abogado Francisco Zavala, acudieron a la PGR a fin de que le informaran sobre los avances de la denuncia interpuesta contra el ex secretario de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu).

Señaló que a este punto de la investigación, la Sedeshu ya entregó algunos informes que le fueron solicitados por la federación, donde ya surgieron contradicciones.

“Nosotros estamos tomando en consideración el hecho de solicitar irnos más allá y solicitar una auditoria al Órgano Superior de la Federación", ambos indicaron.

La secretaria general de Morena, expuso que será esta próxima semana cuando se emita dicha solicitud y confía en los resultados de la Auditoría Superior del Estado.