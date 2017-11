PGJ se deslinda de dos casos de feminicidio

Monterrey

El procurador general de Justicia, Bernardo Garza González, responsabilizó a las administraciones anteriores de no ejercer el protocolo de perspectiva de género para dos casos de feminicidio que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) acusó mediante la recomendación 25/2017.

En entrevista, el funcionario estatal sostuvo que desde que él llegó a la titularidad de la Procuraduría los diferentes subalternos de toda la dependencia han recibido capacitaciones y cursos en materia de perspectiva de género, a tal grado que a cada que se registra la muerte de una mujer, comienzan a investigar que no sea feminicidio.

TE RECOMENDAMOS: Piden elaborar investigaciones con perspectiva de género

“El 15 de noviembre del 2016 se elaboró el protocolo con perspectiva de género para la investigación de los delitos de feminicidio, donde se instruyó a todos los Ministerios Públicos para que tuvieran bien definido las modalidades del feminicidio, cuál era el diagrama de flujo que tenían que trabajar, y el mismo protocolo habla de la calidad de la investigación.

“Yo sí quisiera precisar que este es un hecho anterior a mi llegada, y no es que quiera lavarme las manos, al contrario, agarrar el toro por los cuernos como siempre lo he dicho, sin embargo se habla de una desatención cuándo tu servidor no estaba aquí en la Procuraduría”, dijo.

Comentó que la meta que tiene la Procuraduría es judicializar los casos y que los familiares de las víctimas no sientan que sus casos quedaron impunes.